Voici quelle couleur de fard à joues choisir selon votre teint

Le fard à joues a toujours été une étape cruciale du maquillage, mais en 2022, il est encore plus tendance que jamais. On le porte sur les joues, les temps, même le nez, tout est permis!

Voici donc comment choisir son blush selon son teint!

1. SI TU AS UN TEINT PORCELAINE

Tout comme l'actrice Sydney Sweeney, l’effet de joue pincée ou des joues rougies par le froid est ce qui s’harmonise le mieux aux chevelures blondes ou châtaines au teint clair. Pour obtenir ces joues de poupée de porcelaine, on adopte les blushs rosés, du rose clair au rose bébé passant par un bois de rose.

Coup de cœur : Blush en crème de Marcelle dans la couleur Paradise à 12$ chez Amazon

Courtoisie

2. SI TU AS UN TEINT ROUQUIN

Les rouquines se distinguent grâce à leur chevelure flamboyante, leurs magnifiques taches de rousseur et leur peau de lait. Pour rehausser ces traits naturels, il ne suffit que d’effleurer les pommettes d’un coup de pinceau d’un fard à joues aux teintes d’abricot. Pour un effet bonne mine, le beige moka peut aussi être une option intéressante.

Coup de cœur : Blush Amazonian Clay de Tarte dans la couleur Peachy Nude à 38$ chez Sephora

3. SI TU AS UN SOUS-TON CHAUD

On adore les jolis minois de l’influenceuse Shina Nova ou encore de l’actrice Lana Condor! Elles ont en commun une peau neutre avec des sous-tons chauds. Les fards à joues plutôt neutres aux tons rosés sont très bien portés par ces types de teints.

Coup de cœur : Fard à joues Blush-On de Lise Watier dans la couleur Romantique à 32$ en pharmacies

4. SI TU AS UN TEINT HÂLÉ/OLIVE

De la Méditerranée aux pays de l’Amérique latine, les carnations et les chevelures plus foncées sont choses courantes. Pour les teints hâlés ou olive comme Ariane Grande ou l’influenceuse Maud Poulin, le choix de couleur qui se fond à ta peau sont les roses-orange, les pêches pigmentées ou les roses cuivrés. Pour une envie de lumière, on peut même se risquer aux blushs dorés.

Coup de cœur : Fard à joues de Nars dans la teinte Torrid à 40$ chez Sephora

5. SI TU AS UN TEINT BRONZÉ

Si ton teint est bronzé comme celui des actrices Zendaya et Shay Mitchell, on se laisse aller aux couleurs qui ont du punch! De l’orangé passant par le fuchsia, le fard à joues pigmenté est la solution pour rehausser les traits!

Coup de cœur : Blush en crème Soft Pinch de Rare Beauty by Selena Gomez dans la teinte Joy à 26$ chez Sephora

6. SI TU AS UN TEINT ÉBÈNE

Si tu as la peau foncée ou le teint ébène choisir les tons foncés tels que les prunes, les fraises, les grenades, les roses néon ou flamant rose ou encore les cuivres profonds, sublimeront parfaitement la carnation.

Coup de cœur : Fard à joues en crème de Fenty Beauty dans la couleur Daiquiri Dip à 28$ chez Sephora

