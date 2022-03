Le bomber en cuir est LE manteau à vous procurer ce printemps

Chaque printemps, un manteau de demi-saison se démarque. Après le trench et le puffer, voilà que c’est le bomber jacket en cuir qui fait fureur!

La veste en cuir est un must à avoir dans toute garde-robe, mais il existe plusieurs modèles différents.

En 2022, c’est sa version bomber et même aviateur qui est préconisée, surtout portée de façon surdimensionnée. Le but est que les gens pensent qu'on a volé le manteau de notre père!

Toutes les stars et fashionistas adoptent le look, et on comprend pourquoi!

Ce type de manteau de cuir donne un effet edgy tout droit sorti des années 90 et de l'inspiration grunge.

On le voit souvent en noir classique, mais il peut aussi être porté dans tout autre couleur pour faire changement.

Le bomber en cuir ample se porte autant avec une mini-jupe, des collants et une botte, qu’un jean ample et une paire de souliers de course blancs.

C’est un morceau indispensable pour le printemps 2022!

Voici quelques bombers jackets en cuir pour adopter la tendance :

Manteau aviateur en faux cuir chez Boohoo - 162$

Courtoisie

ACHETER ICI

Manteau court en faux cuir de Mango chez La Baie - en rabais à 78$

Courtoisie

ACHETER ICI

Manteau bomber de cuir pour hommes Le 31 chez Simons - 325$

Courtoisie

ACHETER ICI

Courtoisie

ACHETER ICI

Manteau en faux cuir de BlankNYC chez Nordstrom - en rabais à 83$

Courtoisie

ACHETER ICI

Manteau style varsity beige chez Boohoo - en rabais à 50$

Courtoisie

ACHETER ICI

Manteau en faux cuir pour hommes de Tommy Hilfiger - 80$ chez Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

