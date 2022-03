Voici pourquoi Krystel a été sauvée et non Audrey-Louise à Star Académie

Au terme du Variété du 13 mars de Star Académie, c'est Audrey-Louise qui s'est fait montrer la porte, une décision jugée incompréhensible par la grande majorité des téléspectateurs. Quelques heures après son départ, Lara Fabian a finalement expliqué la décision du corps professoral.

Jo�l Lemay / Agence QMI



En effet, les Québécois étaient nombreux à manifester leur surprise, leur déception et même leur colère, dimanche soir, alors que plusieurs voyaient Audrey-Louise possiblement remporter l'aventure.



Or, son parcours s'est terminé hier, car après que le public ait sauvé Éloi, le corps professoral a plutôt choisi de garder la talentueuse Krystel Mongeau.





De retour au manoir de Waterloo, on a bien vu que la décision de Gregory Charles, Lara Fabian et Guylaine Tremblay n'a pas seulement ébranlé le public, mais aussi les Académiciens. Durant le post-mortem, on a pu sentir qu'il y avait clairement une lourdeur dans l'air, et la directrice de l'Académie a voulu s'assurer que «ses petits coeurs» se portaient bien. Ces derniers se sont tous dits, évidemment, sous le choc et n'avaient que de bons mots à dire à propos d'Audrey-Louise la chanteuse, mais, surtout, la femme.



Certains, comme Marily, ont évoqué la même idée que le public, soit qu'elle croyait qu'Audrey-Louise allait être la grande gagnante.





Si Lara Fabian a pris le temps de tâter le pouls des chanteurs en tout début de post-mortem, ce n'est que plus tard, en regardant la performance de Krystel, qu'elle a expliqué les raisons derrière cette décision déchirante. La directrice a d'abord salué «l'immense prestation» la candidate sauvée, avant de crever l'abcès, expliquant comment la décision a été précise, en s'adressant à Krystel.







«Ce soir, à partir du moment où Éloi était sauvé par le public, on a regardé les prestations: la tienne [Krystel] et celle d'Audrey-Louise, qui était exceptionnelle aussi. Le problème, c'est que lorsqu'on est face à deux personnes d'exception, c'est vraiment sur le scalpel que t'es obligé d'ajuster le trait. Et ce soir, au moment où tu as incarné cette chanson, pour tout ce que tu as incarné... le choix s'est fait de cette façon-là.»



Elle poursuit, ne tarissant pas d'éloges: «C'est vraiment extrêmement difficile pour nous de nous être commis dans ce choix-là, [...] et on a pris cette décision en vertu du fait qu'au moment où tu t'es déployée, c'était absolument imparable, irrésistible, parfait et unique en son genre. On a vu quelqu'un apparaître, dans ta stature, dans ta prestance. C'est ce genre de grand moment qui arrive parfois aux Grammys ou aux Oscars, c'est un peu ce que tu as touché ce soir. C'est la grâce que tu as touchée ce soir, et elle méritait vraiment d'être sauvée.»





On comprend donc que tout s'est joué dans la performance du dimanche soir, et non dans le parcours dans son intégralité.



Krystel semblait très émue de recevoir les bons mots de la part de sa directrice, et elle a de quoi être fière de sa performance!



Revoyez la justification de Lara juste ici:







