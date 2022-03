Après les bijoux de dents, les crocs de vampire sont la nouvelle tendance inusitée

2022 est l’année de la renaissance des tendances emo du début du millénaire. Après les cheveux de raton laveur et la mode Tumblr, voilà que les crocs de vampire sont de retour.

Quand la musique et le look emo étaient tendance, les films de vampire l’étaient aussi. La fin des années 2000 était une période où les suceurs de sang dominaient la culture populaire.

Bonne nouvelle pour les fans de Twilight, être un vampire est de nouveau tendance! On a vu plusieurs vedettes porter des crocs pour des séances photo ou encore dans un vidéoclip. C’est le cas de Bebe Rexha dans le clip de sa chanson Sacrifice.

Il en est de même pour Lil Nas X, qui se transforme en vampire dans le clip de Rodeo, ou encore Chase Hudson qui est un vampire moderne dans le vidéo de 21st Century Vampire.

Même Kourtney Kardashian est fan du look, puisqu’elle a porté un grill orné de diamants qui imite des crocs de vampire.

Le chanteur Post Malone a fait de même quelques mois plus tard.

Décidément, une tendance se dessine! On remarque d’ailleurs que les bijoux de dents se voient de plus en plus ces temps-ci, mais on pousse l’idée encore plus loin avec le look vampire.

Voici quelques prothèses pour un look vampirique à souhait!

Grillz vampire complet offert en argent, or ou or rose, à partir de 40$ sur Etsy

Grillz vampire du bas offert en 4 couleurs, 30$ chez Amazon

Grilzz vampire complet offert en plusieurs couleurs et avec zircones, à partir de 33$ chez Amazon

Crocs adhésifs offerts en plusieurs couleurs, 17$ chez Etsy

