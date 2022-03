Subito texto: Où sont les acteurs de la série aujourd'hui

La série Subito Texto, diffusée à Télé-Québec, a marqué l'imaginaire. De 2014 à 2017, l'école Victoire-Desmarais a été le décor de plusieurs histoires et des péripéties entre les personnages qui vous ont touché, fait rire ou grincer des dents.

Qui se souvient des comédiens de la série? Les acteurs ont bien changé depuis! Plusieurs sont encore régulièrement dans nos écrans et sont devenus de jeunes adultes.

Voyons où sont rendus les personnages principaux maintenant.

1. Alice Morel-Michaud (Maude Allard-Fraser)

Alice a grandi devant la caméra et Subito Texto a été un des plateaux les plus mémorables pour l'actrice. Elle a joué Clara dans le téléroman l'Heure Bleue de 2017 à 2021 en plus d'accumuler plusieurs rôles cinématographiques.

La jeune femme de 23 ans est une influenceuse engagée pour le bien de la planète et partage régulièrement sur le sujet. Elle est en couple avec Anthony Therrien, qui a tourné un épisode de Subito Texto, depuis plusieurs années.

2. Camille Felton (Jennifer Pichette–Blais)

Camille aussi est un visage que l'on retrouve souvent dans nos écrans. La comédienne a été vue dans Fugueuse et La Dérape, entre autre, depuis la fin de Subito Texto. Elle est aussi réalisatrice, animatrice radio, influenceuse à ses heures et co-fondatrice d'un festival de cinéma, le Festival Émergence. Elle a aussi vécu la première aventure Big Brothers Célébrités au Québec. Récemment, une annonce a été faite concernant un nouveau rôle important. À suivre!

Camille a 22 ans et on peut régulièrement suivre ses péripéties sur les réseaux sociaux.

3. Romane Denis (Mélanie Prud'homme)

Celle qui complète le trio principale brille sur scène et dans nos téléviseurs depuis 2008. Elle cumule les rôles au cinéma, dont Charlotte a du fun, pour lequel elle a reçu une nomination au Prix Iris pour la Révélation de l'année au 20e gala Québec Cinéma en 2018. Elle est aussi régulièrement vue dans les sketchs de la quotidienne La Tour et on a pu la voir dans la mini-série Pour Sarah. Elle fait aussi du doublage de films et de jeux vidéos.

Romane a 23 ans et son c.v. est déjà impressionant. Pour la voir sous des traits humoristiques, vous pouvez aussi la suivre sur TikTok, où elle partage des vidéos drôles et réfléchis.

4. Antoine Olivier Pilon (Vincent Beaucage)

Antoine est le deuxième acteur a avoir pris le rôle de Vincent Beaucage et il l'a très bien campé. Il a été propulsé dans la cour des grands grâce à ses rôles dans les films du cinéaste Xavier Dolan et il a déjà un gros bagage artistique. On a pu le voir en 2021 dans le film Sam et bientôt dans Maria Chapdelaine.

À 24 ans, Antoine se promène du Québec à l'international pour différents tournages. Il continuera longtemps de nous faire vibrer.

5. Louka Grenon (Sami Mazari)

Louka a grandi sur les plateaux de tournage. Son rôle de Sami a été le plus marquant pour les spectateurs. Louka fait beaucoup de voix de publicités et de la surimpression vocale depuis la fin de Subito Texto. Il a également eu des apparitions dans la populaire série quotidienne District 31.

Louka est très discret sur sa vie privée. Il partage très peu sur les réseaux.

6. Sabrina Bégin Tejeda (Audrey Allard-Fraser)

Sabrina a enfilé les rôles depuis Subito texto. On a ou la voir dans la série dramatique Unité 9 et en Wendy dans la série inspirée des romans de Sarah-Maude Beauchêne, L'Académie.

Sabrina n'apparaît plus sur les réeaux sociaux. Les nouvelles les plus récentes de la comédienne sont qu'elle habiterait en campagne avec son compagnon acteur Antoine Desrochers, avec qui elle a joué dans Subito Texto et L'Académie.

7. Gabrielle Fontaine (Julie-Pier Isabelle)

La rouquine derrière Julie-Pier de Subito Texto est encore bien active devant la caméra. Gabrielle performe devant un publique bien plus jeune maintenant qu'elle campe le rôle de Passe-Partout dans la nouvelle mouture de la série culte. Elle aime aussi beaucoup jouer au théatre et dans des comédies musicales.

En 2019, Gabrielle a demandé son copain Jonathan en mariage. Ils sont ensemble depuis plus de sept ans maintenant.

8. Robert Naylor (Francis Beaucage)

Les dernières années sont très actives pour Robert. Côté télévision, il a été vu dans Cardinal depuis la fin de Subito Texto. Au cinéma, vous pouvez voir Robert dans plusieurs films dont Le bruit des moteurs en 2021 et Maria Chapdelaine prochainement. Il a aussi joué un soldat canadien membre du régiment Black Watch dans un film Néerlandais, The Forgotten Battle. Impressionnant!

Robert n'est pas particulièrement actif sur ses réseaux sociaux, on peut toutefois voir des bribes des tournages sur lesquels il tient un rôle.

9. Antoine Desrochers (Benjamin Laramée)

Antoine Desrochers a décroché plusieurs rôles depuis Subito Texto. Ce ne sont toutefois pas ses premiers puisqu'il joue depuis l'âge de 5 ans. Il a été vu au cinéma dans Jeune Juliette, La déesse des mouches à feu, Flashwood et Antigone, entre autres. À la télévision, il nous a beaucoup touché et parfois frustré dans son rôle de Clément dans L'Académie.

L'acteur de 23 ans serait toujours en couple avec Sabrina Bégin Tejeda. Ils vivent apparemment un mode de vie plus près de la nature entre des plateaux de tournages.

10. Claudia Bouvette (Sierra)

Claudia Bouvette a eu un rôle dans Subito Texto et les plus mordus s'en souviennent. Celle qui a été découverte avec l'émission Mixmania a eu quelques rôles, notamment dans Jérémie et 30 vies. Celle qui est présentement de l'aventure Big Brother célébrités poursuit sa carrière de chanteuse. Elle a récemment lancé la chanson Douchebag.

Côté coeur, Claudia est plutôt discrète sur sa vie. On ignore si la chanson Douchebag est en lien avec ses ex-copains Lou-Pascal et Jay Du Temple. La dernière relation affichée par Claudia était avec Vincent Roberge, mieux connu sous le nom Les Louanges, mais rien n'indique s'ils sont toujours ensemble.

On est nostalgique de Subito Texto!

