Les accessoires pour cheveux ont la cote

Les accessoires pour les cheveux ont la cote présentement. Ils volent la vedette sur les tapis rouges et dans le street style de nos célébrités préférées.

Pour contrer une journée où les cheveux ne veulent pas collaborer ou pour faire tourner les têtes, on s'empresse de s'approprier les tendances!

Voici les accessoires à avoir.

Le foulard de soie

Le foulard de soie est tellement polyvalent! Un foulard peut être porté sur la tête pour un style boho ou encore transformé en pièce d'habillement sans manches à porter avec un jeans.

Pour être tendance en 2022, un foulard de soie avec des motifs paisley porté en bandana sur la tête vous vaudra plusieurs compliments.

La grande pince à cheveux

On se demande pourquoi la grande pince qui ramasse tous les cheveux n'est pas revenue à la mode avant maintenant. Elle est pratique pour débarrasser le visage, en plus d'offrir un style naturel et chic à la fois.

Matte ou métallique, la grande pince à cheveux devient un incontournable pour faire tenir les cheveux en place.

Le bucket hat

Porté contre le soleil mais surtout pour rehausser instantanément un style, le bucket hat est essentiel à une tête tendance.

En hiver, il se fait duveteux; en été, les matériaux sont légers.

Le chouchou

Il y a quelques années que le chouchou reprend ses lettres de noblesse, non seulement parce qu'on a toujours besoin d'un accessoire pour remonter ses cheveux, mais aussi parce qu'un chouchou peut être le complément parfait de votre tenue.

Satiné, imprimé, diaphane, XXL, le chouchou sera magnifique avec une queue-de-cheval basse ou même autour de votre poignet, simplement.

Les petites pinces

La pince format géant est un accessoire à cheveux très tendance, comme mentionné, mais on fait une place à sa petite soeur aussi, qui présente les mêmes qualités à peu près.

Les petites pinces seront un ajout simple à un chignon ou feront tenir les cheveux en demi-queue-de-cheval.

Les élastiques embellis

Un élastique à cheveux n'est pas obligé d'être terne. On lui ajoute rubans et perles, et voilà qu'il se transforme en décoration pour la crinière.

Un élastique embelli fera passer votre coiffure de bof à sophistiquée. Porté au bout d'une tresse, ce sera une jolie finition.

La casquette

Elle est sur toutes les têtes des filles les plus cool de la planète. On l'adopte pour être cool nous aussi.

La casquette peut sauver un bad hair day ou ajouter un facteur tendance à sa tenue du jour.

Les barrettes

Les barrettes sont déposées au-devant pour dégager la frange rideau qui pousse, tout en étant un accessoire parfaitement 2022.

On peut cependant les placer à la base d'une queue-de-cheval pour compléter la coiffure.

