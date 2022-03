Voici qui va remporter Star Académie 2022 selon les candidats délogés

Chaque lundi, l’Académicien délogé de la semaine nous rend visite et on leur demande de prédire qui va remporter Star Académie et, à date, une tendance claire se dessine.

Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez probablement déjà vu nos capsules Spill the tea avec les Académiciens à leur sortie du manoir de Waterloo.

Dans celles-ci, on leur demande de tout dévoiler sur leur expérience à l’Académie, comme qui est le ou la plus bordélique, plus drôle, et ainsi de suite.

Lorsqu’on leur demande qui, selon eux, va remporter Star Académie cette année, tous s’entendent sur une seule candidate : Audrey-Louise.

• À lire aussi: Tout sur Audrey-Louise Beauséjour, la jeune maman accomplie de Star Académie

Gaëlle, la toute première candidate à quitter l’Académie, avait ceci à dire : «On sait un peu tous qui va gagner parce qu’elle fit le profile de l’Académicienne qui gagner, c’est Audrey».

Quant à Yannick voici ce qu’il a dit, «J’ai quand même confiance qu’elle a tout ce qu’il faut, elle a beaucoup d’expérience aussi, alors je dirais Audrey-Louise».

Laurie, la troisième à quitter l’aventure, penchait dans le même sens : «Audrey-Louise, sans aucun doute, je crois que c’est une évidence, cette fille-là à tout pour gagner Star Académie et je lui souhaite du plus profond de mon cœur».

Plus récemment, c’est à Mathieu qu’on a posé la question et voici sa réponse : «Je ne m’en cache pas, je l’ai dit à tout le monde, Audrey-Louise is coming for the crown».

Clairement une tendance se forme! Cependant, l’année dernière, après quelques semaines à suivre les Académiciens de la cohorte 2021, les candidats délogés penchaient eux aussi tous vers un candidat, Guillaume Lafond.

On sait tous que celui-ci s’est rendu jusqu’en demi-finale masculine, mais que c’est William Cloutier qui a passé en finale, pour finalement remporter le tout.

Joel Lemay / Agence QMI

Bref, même si Audrey-Louise est très populaire tant auprès du public que de ses colocs à l’Académie, il est peut-être encore trop tôt pour prédire la conclusion de cette aventure!

À suivre du lundi au jeudi à 19h30 pour les quotidiennes et le dimanche à 19h pour le Variété sur les ondes de TVA et en rattrapage sur TVA+.

À voir aussi :