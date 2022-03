Obtenez vos sourcils PARFAITS grâce à ce filtre TikTok qui sert de guide

La technique du eyebrow mapping, vous connaissez? Les sourcils parfaits sont plus accessibles qu'il n'y paraît grâce à ce filtre qui fait présentement fureur sur la plateforme TikTok.

Avec l'aide de tutoriels de maquilleuses professionnelles, peut-être avez-vous déjà essayé de dessiner votre ligne de sourcil selon les lignes de votre visage. C'est exactement ce que le filtre eyebrow shaping filter de TikTok propose.

Pour trouver le filtre, il faut se rendre dans la galerie d'effets de votre caméra via TikTok. Rendez-vous ensuite dans la barre de recherche pour taper eyebrows. Dans les premiers résultats, vous trouverez un encadré rose représentant un oeil et un sourcil ainsi qu'un crayon de maquillage. Et voilà!

Les lignes projetées forment un triangle qui débute juste sous le nez et rejoignent des points bien précis des sourcils. Le départ - soit à une bonne distance entre les deux yeux, l'arche - le point culminant de vos sourcils, et la fin, qui devrait être en harmonie avec le coin externe de l'oeil.

Les tiktokeurs adeptes de maquillage s'amusent à tester la technique et communiquent les résultats au moyen des mots-dièses #Eyebrows et #Eyebrowfilter. Plusieurs considèrent que c'est l'outil qui leur a permis d'obtenir les meilleures arches qui soient.

À vous d'essayer.

