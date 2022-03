De retour d’un voyage au Mexique, Alicia Moffet dénonce le «mom shaming»

De retour chez elle après quelques jours au Mexique entre amis, Alicia Moffet a voulu partager à ses abonnés sa vision du «mom shaming» dont elle est parfois la cible.

La jeune maman de 23 ans s’est envolée vers le soleil du Mexique pour assister au festival de musique EDC Mexico.

Celle-ci s’y trouvait en compagnie de Frédérick Robichaud de OD dans l’Ouest, mais aussi plusieurs influenceurs comme Emy-Jade Greaves, Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume.

À son retour, Alicia avait bien hâte de retrouver sa fille, Billie Lou. En partageant cet adorable moment, elle a aussi voulu parler du côté moins plaisant d’être une mère dans l'œil du public.

«... de nos jours (en réalité - depuis tout le temps) les gens ont le mom-shaming facile», a-t-elle écrit.

«Une chose que j’ai toujours toujours toujours prôné depuis que je suis maman (et le conseil que je donne toujours aux nouveaux papa/mamans) c’est de ne jamais s’oublier en tant que personne lorsqu'on devient parent. [...] Ça prend du Me-time».

Celle qui est maman depuis 2019 a continué en disant qu’elle était fière d'avoir un bon équilibre entre son rôle de maman, sa carrière et sa vie sociale.

«Je crois par contre que c’est normal et que ça fait partie du processus de ressentir de la culpabilité (le fameux mom-guilt) quand on prend ce temps là pour nous parce que réellement, quand on devient maman, notre enfant devient une partie de nous et ce n'est vraiment pas toujours facile d’être séparé».

Elle a terminé son témoignage en expliquant que bien que sa fille lui ait manqué durant son voyage, elle sait que prendre soin d’elle-même lui permet de mieux prendre soin de Billie.

