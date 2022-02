La vie compliquée de Léa Olivier : Voici un résumé de la saison 1

Pour vous rafraîchir la mémoire avant d’écouter la saison 2 qui sort le 24 février, on a compilé les événements marquants de la saison 1 de La vie compliquée de Léa Olivier.

Basée sur les romans du même nom par Catherine Girard-Audet, la série suit une adolescente, Léa Olivier, qui voit son monde changer lorsque sa famille déménage à Montréal, à 500 km du village où elle est née.

Voici donc un résumé de la saison 1 de Léa Olivier:

Lorsque Léa déménage à Montréal, elle est en couple depuis 5 mois avec Thomas. Alors que celui-ci reste à Ste-Marie, ils décident d’essayer d’être un couple à distance.

Par contre, Thomas se rapproche de Sarah, car elle est sa tutrice de mathématiques, et ils se frenchent en jouant à Vérité ou conséquence lors d’un party.

Léa est témoin du moment puisqu’elle est en appel vidéo avec sa meilleure amie, Marilou, à ce moment-là.

Ils tentent de s’expliquer et de traverser cette épreuve, mais éventuellement, à cause de la distance et de la jalousie, Thomas décide de casser avec Léa.

À sa nouvelle école, Léa se lie d’amitié avec Annie-Claude, Éloi et Alex.

Elle remarque aussi un groupe de filles populaires à l’école, surnommées les nunuches. Au départ, ceux-ci excluent Léa, mais éventuellement, elles deviennent toutes amies.

Il s’agit de Katherine (qui sortira éventuellement avec Félix, le frère de Léa), Marianne (qui sort pendant un moment avec Éloi) et Maude (qui sort avec José, mais ils cassent après un party mouvementé).

Léa développe une relation d’amitié avec Éloi et se met à fréquenter l’ami de celui-ci, Alex. Léa et Éloi se confient l’un à l’autre au sujet de leurs relations amoureuses. Éventuellement, Éloi casse avec Marianne et Léa, avec Alex.

Après un moment, Léa et Éloi s’avouent leurs sentiments l’un pour l’autre et sortent ensemble.

En même temps, dans le village natal de Léa, Thomas, son ex, et Sarah, développent aussi des sentiments l’un pour l’autre. Marilou se fait aussi un chum qui s’appelle JP.

La série culmine vers un party surprise pour Marilou à Sainte-Marie où Léa revoit Thomas, ce qui la chamboule. Elle se sent déchirée, elle aime vraiment Éloi, mais elle a encore des sentiments pour Thomas.

À suivre à partir du 24 février sur le Club Illico!

