Claudie Mercier reçoit une photo terrifiante sur Instagram

Claudie Mercier a partagé dans en Story sur Instagram une situation qui semble un peu sortie d'un film de suspense avec une photo qu'elle a reçue. Une photo d'elle-même, plus précisément.

• À lire aussi: [Vidéo] Claudie Mercier et Mathieu Pellerin testent leur amour

C'est en fin de soirée mardi que l'influenceuse a partagé l'histoire, en temps réel où les évènements se déroulaient. Claudie explique dans ses stories qu'elle est traumatisée puisqu'elle vient de recevoir une photo en DM d'une personne qu'elle ne connaît pas.

Instagram Claudie Mercier

Sur la photo, on voit Claudie, de dos, avec son chien Louise lors d'une promenade en plein été au parc où elle avait l'habitude d'aller avant. La page Instagram d'où l'individu lui a envoyé la photo ne compte aucun abonné et aucun abonnement. La youtubeuse a qualifié la situation de creepy, avec raison.

Instagram Claudie Mercier

Elle a émis l'hypothèse d'une personne abonnée à elle qui est trop timide pour aller la voir lorsqu'elle la croise, c'est une situation qui arrive fréquemment.

Toutefois, si la personne tente d'envoyer à Claudie qu'elle est observée, elle prévient qu'elle n'est pas sans défense et qu'elle n'a pas peur.

Instagram Claudie Mercier

La situation a ensuite connu une tournure inquiétante lorsqu'en faisant des recherches, Claudie a trouvé trois comptes reliés à la personne qui lui a envoyé la photo d'elle. Sur l'un des comptes, elle a vu une photo d'un individu cagoulé tenant un fusil, avec la phrase ''Ton ami aujourd'hui peut être ton ennemi demain''. Rien pour être rassuré.

L'histoire ne va pas plus loin pour le moment, Claudie a bloqué tous les comptes reliés à la personne et n'est plus dans le quartier où la photo a été prise. En espérant que ça s'arrête là!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s