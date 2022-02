Elisabeth Rioux confirme ce que plusieurs redoutaient

En voyage à Hawaii pour la prochaine collection Hoaka, Elisabeth a pris le temps de répondre aux interrogations concernant sa vie amoureuse.

D'abord dans une publication puis ensuite en stories, Elisabeth Rioux a finalement adressé les rumeurs concernant sa situation amoureuse et sa relation avec Christo.

L'annonce d'Elisabeth est la suivante.

«Je crois que je déteste vous dire ceci, j'ai essayé de clarifier les choses au cours des dernières semaines sans avoir à faire d'annonce officielle, mais je suis totalement en paix avec cette décision. À partir de maintenant, nous ne sommes plus que moi et Doupi, Christo et moi sommes en très bons termes, je nous souhaite de grandir chacun de notre côté et c'est tout ce que j'ai à dire, il n'y aura plus d'autre moment pour en parler. Je suis en paix avec cette décision et je me sens bien à ce sujet, je voulais clarifier cela, car je reçois la question plusieurs fois par jour depuis longtemps et je sais que vous avez suivi notre histoire, donc je comprends que vous êtes curieux ... ne vous inquiétez pas pour nous, nous sommes toujours heureux tous les deux, mais chacun de notre côté! Je suis reconnaissante que la vie nous ait réunis au bon moment, nous pouvions tous les deux beaucoup grandir à partir de cette relation, nous traversions tous les deux des choses et pouvions nous entraider, je le considère toujours comme notre ange gardien et je le ferai toujours.»

Rappelons que la maman, influenceuse et femme d'affaires avait écourté son séjour prévu au Costa Rica dans la famille de Christo, invoquant une rumeur le concernant dont on ne connait toujours pas la nature. Elle est partie chez ses grands-parents à Miami par la suite avant de venir s'installer officiellement dans sa maison de Blainville avec sa fille Wolfie.

Elisabeth adresse également les commentaires qu'elle reçoit et lit par rapport à la situation en envoyant promener les mauvaises langues. Elle indique qu'elle ne s'attendait pas à cette situation et que les commentaires déplacés des autres par rapport à tout ça ne font qu'ajouter un poids inutile et sont blessants.

Maintenant que la situation est clarifiée Elisabeth souhaite passer à autre chose.

