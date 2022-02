7 salons de beauté afro qui se spécialisent en cheveux texturés

Le secret de belles boucles et d’une chevelure frisée chatoyante réside dans les soins qu’on y prodigue.

Coiffure protectrice, traitement nourrissant, tissage, extensions font partie des rituels de beauté bien connus des personnes noires.

En plein cœur du Mois de l’histoire des Noirs, voici 7 salons de beauté afro qui célèbre les cheveux texturés.

À la fois un salon et une académie, le Salon Nancy Falaise est une destination primée pour les cheveux texturés. Depuis 2017, la mission de la propriétaire Nancy Falaise est de valoriser la beauté naturelle des cheveux bouclés ou tissés serrés. Sur place, on peut apprendre sur différentes méthodes pour prendre bien soin de ses cheveux. Plusieurs produits de beauté sont également disponibles.

428 rue Gilford, Montréal et 6787 Boul. Milan, Brossard

Très populaire auprès de la communauté noire de Montréal, Achaïa Maguy est la reine de la beauté. Aujourd’hui, la femme d’affaires compte trois salons, dont sur la Rive-Sud de Montréal. Spécialisé dans la confection de perruques et des extensions, les coiffures de mariage et les maquillages, ce salon de beauté est un incontournable pour vos soirées glam!

2462 boulevard Curé-Labelle, Laval, 4524 rue Jean-Talon, Montréal et 3674 Chemin de Chambly, Longueuil

Cheveux naturels, bouclés, frisés, tressés ou encore locksés, rendez-vous au Inhairitance Spa de boucles. On y célèbre les cheveux naturels en les dorlotant, en les nourrissant et en les coiffant, quelle que soit leur texture. Il est possible d’y obtenir une consultation gratuite pour connaître son type de cheveux : porosité, densité, élasticité... C’est aussi l’endroit pour le fameux Big Chop, pour celles qui désirent se lancer dans la transition d’une chevelure totalement naturelle.

3522 rue Notre Dame Ouest, Montréal

Dans le sud-ouest de la ville, le salon de beauté Steph Odia est populaire pour ses coiffures protectrices comme les tresses. Que ce soit pour des box braids, un braidbun, des tresses nubiennes, des tresses au crochet, des tresses bouclées ou encore des tresses papillon, Stéphanie possède toutes les techniques de tressage. Elle offre également des cours d’initiation aux tresses!

6615 Boulevard Monk, Montréal

Le salon de beauté unisexe Glam Ô Naturel est un salon de coiffure qui offre des services spécialisés pour les cheveux tissés serrés et bouclés et propose aussi des services d'esthétisme. Du lavage, au traitement à base d’huile et de plantes à la coloration, les coiffeuses chevronnées mettent en valeur les cheveux naturels des femmes, des hommes et des enfants. On adore aussi les manucures et les pédicures sans produits artificiels.

2525 Boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal

Artizans 4/22 se distingue des autres salons de beauté afro pour son caractère écologique. Mariant les soins personnels, des soins de beauté, les services coiffant pour les cheveux naturels et une boutique de produits naturels et biologiques et d’accessoires artisanaux. Il est également possible de commander un bon jus frais au bar à jus sur place.

3916 rue Saint-Denis, Montréal

Envie de changer de tête? Pas de problème ! Vous n’avez qu’à vous installer sur l’une des chaises de Beauté VMV. Que ce soit pour des locks, des nattes collées, une coiffure haute, les twists, des extensions, des crochets, des greffes, un ponytail, les coiffeurs mettent en évidence tous les styles! De plus, les prix des services y sont très compétitifs !

123 Henri-Bourassa Est, Montréal

