La styliste de «Star Académie» nous dévoile les dessous de la garde-robe des Académiciens

La styliste des Variétés de Star Académie, Sabrina Deslauriers, nous a accueilli au studio pour nous laisser fouiller dans la garde-robe colorée des Académiciens.

Si vous êtes comme nous, vous appréciez écouter le Variété du dimanche de Star Académie pour les perfos, bien sûr, mais aussi pour voir quels looks originaux les Académiciens vont porter cette semaine.

La styliste des candidats nous a dévoilé les secrets derrière leurs tenues colorées et la façon dont elle travaille à développer leur style avec les Académiciens.

En plus de nous partager ses inspirations, elle nous dévoile la tenue la plus extra de la garde-robe, tout comme sa trouvaille de friperie dont elle est la plus fière et même un morceau qu'on a déjà vu à la télévision.

Découvrez tout ceci, et plus encore, dans notre capsule On a fouillé dans la garde-robe des Académiciens ci-dessus!

