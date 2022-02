Cette actrice de «Sex Education» dévoile ses mamelons dans une superbe séance photo

L'actrice Emma Mackay de la série Sex Education a publié quelques photos tirées d'une séance pour le magazine Flaunt. L'interprète de Maeve Wiley est sublime dans une robe qui laisse entrevoir ses mamelons.

L'actrice franco-britannique est en vedette dans le nouveau numéro The Brave New World du magazine Flaunt. Pour l'occasion, elle arbore des bijoux Tiffany and co, une perruque rosée et une robe Loewe diaphane, laissant voir ses seins.

Emma apparait en couverture de la revue dans le cadre des sorties cinématographiques dans lesquelles elle tient des rôles.

Depuis 11 février dernier, on peut la voir dans une enquête du célèbre détective Hercule Poirot dans Mort sur le Nil où elle interprète Jacqueline de Bellefort.

On peut aussi la voir dans Eiffel, sorti en octobre 2021 et bientôt dans Emily, un drame biographique sur la vie d'Emily Brontë. C'est sans compter son rôle de Maeve Wiley dans Sex Education!

Nous aurons certainement la chance de voir l'actrice de plus en plus sur nos écrans et on ne pourrait demander mieux. On aime tellement Emma!

