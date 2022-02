Ces 22 célébrités québécoises nous font rêver avec leurs photos de voyage

L'hiver semble s'éterniser et on a envie de prendre un billet d'avion sans date de retour. En plus, l'envie de voyager et voir le monde est plus présente que jamais avec la situation des dernières années où c'était plutôt difficile de voyager.

On recherche surtout la plage, les endroits où se ressourcer et où on peut être complètement dépaysés. Besoin d'un peu d'inspiration?

Voici les destinations prisées par vos vedettes québécoises préférées.

1. Camille Felton à Puerto Plata, République dominicaine

Camille est partir au soleil avec l'ami des influenceurs Zoé Duval. La destination choisie; la côte Atlantique au nord de la République dominicaine.

2. Cindy Cournoyer aux Maldives, Sri Lanka et Barcelone et Amérique du Sud

Un tour du monde en amoureux, c'est ce à quoi ressemble le voyage de Cindy et son copain présentement. Ils s'offrent la chance de voir le monde et nous emmènent dans leurs aventures.

3. Maud Poulin à New York

Maud vit le rêve de plusieurs d'entre nous! Elle est présentement à New York pour la semaine de la mode avec son fiancé, rien de moins.

4. Emy-Jade Greaves au Mexique et en Floride

Ça fait plusieurs mois qu'Emy-Jade partage des photos sous les chauds rayons du soleil. La conciliation travail et loisirs doit être plutôt agréable quand la plage nous attend.

5. Rosalie Lessard à Hawaii

Hawaii semble l'une des destinations les plus prisées pour s'évader. Rosalie l'a compris et semble parfaitement en profiter.

6. Marilou Bélanger à San Diego, Californie

La mannequin voyage beaucoup grâce a ses contrats, mais dernièrement, elle a posé ses valises à San Diego en Californie.

7. Gloria-Bella à Montezuma au Costa Rica et Hawaii

Gloria a fait le plein d'énergie positive. Elle est allée se recentrer à Hawaii et dans une retraite de yoga au Costa Rica. Ça donne envie de faire la même chose.

8. Sophie Nélisse au Mexique

La comédienne voyage souvent entre Montréal et LA pour le travail. Elle a fait un détour vers le Mexique pour décrocher et prendre des forces. Elle a séjourné avec Marina Bastarache et Joey Scarpellino!

9.Jessika Dénommée à Las Vegas

Jessika s'est rendue à Las Vegas pour la plus grosse convention de mode au MONDE! La cofondatrice de Pop Underwear a de quoi être fière.

10. Lysandre Nadeau en Europe

Le périple européen de l'influenceuse, qu'elle a fait entre autres avec Vanessa Duchel, nous a donné envie de nous évader et de parcourir le monde. Lysandre est de retour à Montréal depuis, mais les souvenirs restent.

11. Stacey Giannopoulos au Costa Rica

L'ex-participante d'Occupation Double est en voyage d'amoureux au Costa Rica pour fuir le froid du Québec. On aimerait y être aussi.

12. Alexandra Lapierre à San Fransisco

La jeune femme connue dans l'émission OD dans l'Ouest fait elle aussi un voyage en amoureux, en roadtrip! Alexandra et Yannick parcourent les États-Unis et montrent quelques clichés.

13. Vanessa Duchel en Europe

On a aimé suivre le voyage en Europe de Vanessa puisqu'elle a pris la pose devant des monuments historiques et des endroits-clés à visiter lors de son périple. C'est inspirant!

14. Noémy Petit à Tulum, au Mexique

Noémy a passé une partie de la saison hivernale avec son amie Emy-jade et des copains. Après être rentrée quelques jours à Montréal, c'est à Tulum, au Mexique, qu'elle séjourne. La destination semble bien populaire auprès des influenceurs ces derniers temps.

15. Florence Lavoie en Europe

Florence fait un voyage solo en Europe, mais pas que. Elle a travaillé pendant un mois à Bruxelles en Belgique, avant de visiter Paris et les Îles Canaries, en Espagne.

16. Mila Taillefer à Montezuma au Costa Rica

Mila était elle aussi de la retraite de yoga au Costa Rica, avec Gloria-Bella! Elle a affronté des peurs et dépassé ses limites. Les voyages, ça forge non seulement les souvenirs, mais aussi le caractère.

17. Marina Bastarache au Mexique

Marina est retournée vers son coup de coeur d'il y à trois ans, un Hôtel écoresponsable à Quintana Roo, au Mexique. On comprend pourquoi elle y est retournée, c'est magnifique.

18. Livia Martin à Miami, en Floride

Livia fuit le froid, de ce qu'on peut comprendre. On ferait la même chose. Elle se trouve à Miami sous le chaud soleil de la Floride.

19. Ophélia Nagar aux Bahamas

Ophélia est en voyage aux Bahamas avec son amoureux, avec qui elle vit une relation à distance. Ils ont décidé de se retrouver, mais ailleurs que dans la neige.

20. Clodelle Lemay au Costa Rica

En couple ou en ami? La machine à rumeurs va bon train alors que Clodelle Lemay est allée rejoindre Alexandre Yelle, ancien d'OD dans l'Ouest lui aussi, au Costa Rica. La page lui va à merveille.

21. Élisabeth Rioux et Milaydie Bujold à Hawaii

Élisabeth a choisi Hawaii pour la séance photo de la prochaine collection de Hoaka Swimwear. La femme d'affaires sait comment joindre l'utile à l'agréable avec cette destination de rêve. Sa complice et amie Milaydie est avec elle dans ce voyage pour Hoaka. Toutefois, Milaydie compte bien profiter de ce moment d'évasion pour faire le plein d'énergie positive.

Avouez-le, vous avez maintenant un onglet ouvert sur une agence de voyages.

D'autres vidéos sur vos influenceuses favorites:

s