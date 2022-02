Alicia Moffet dévoile qu'elle est en deuil

Alicia Moffet avait une très triste nouvelle à partager auprès de ses abonnés: sa grand-mère est récemment décédée.

C'est mardi en fin de journée que la chanteuse a annoncé que sa «petite mamie d'amour» avait rendu l'âme.



«Bon voyage ma petite mamie d’amour. Je t’aime à l’infini», a-t-elle écrit en guise de légende pour accompagner un très touchant carrousel de clichés pris dans les dernières années, où on peut y voir, entre autres, Billie Lou, la fille d'Alicia, avec son arrière-grand-mère.



En janvier dernier, celle que le public a découverte dans l'édition 2015 de La Voix avait partagé une vidéo où on pouvait la voir aux côtés de sa grand-mère, alors qu'elle lui présentait son plus récent vidéoclip pour la pièce Lullaby. Elle y mentionnait, avant que les gens ne la questionnent à ce propos, qu'elle ne portait pas le masque, car sa grand-mère était en fin de vie et que les règlements étaient plus souples dans ce cas-ci.



«Je suis allée montrer ma chanson et mon videoclip à ma petite mamie d’amour hier, elle approuve. En passant je ne porte pas mon masque et mes lunettes parce que ma mamie est en fin de vie, alors les règlements sont beaucoup plus souples lors de nos visites, on en est vraiment reconnaissants. Elle nous quitte dans moins d’un mois, incroyable comment elle va me manquer», avait alors écrit Alicia.





En commentaires, collègues, amis et abonnés ont pris le temps de lui envoyer beaucoup de douceur.



On souhaite transmettre nos plus sincères condoléances à Alicia Moffet ainsi qu'à toute la famille.