10 outils pour réduire le gonflement dans le visage

Gua sha , rouleau de quartz, globes glacés... Les options d’outils et de masseurs pour le visage se multiplient et c’est difficile de savoir lequel serait idéal pour nous.

En 2022, la tendance est au self care, et cela se transpose dans nos soins de la peau. On passe au prochain niveau en ajoutant des outils et gadgets à notre routine, en plus de produits.

La majorité de ces items favorisent la circulation dans le visage, aidant donc à réduire l'inflammation et le gonflement.

Voici les 10 meilleurs outils pour le visage bouffi :

1. Gua sha en jade - 14$ chez Amazon

Un Gua sha permet de masser son visage, tout en sculptant les contours, comme l’os de la joue et de la mâchoire. On le fait après avoir appliqué ses soins hydratants, et quelques gouttes d'huile pour permettre à l’outil de bien glisser sur la peau.

2. Duo de gua sha et rouleau en quartz - 24$ chez Amazon

Là où certains adorent la forme du gua sha, d’autres préfèrent encore utiliser le petit rouleau de quartz. Il fait un travail similaire, tout en permettant de venir masser certains endroits plus étroits du visage et même du cou.

3. Duo de masseur rouleau et en T - 28$ chez Amazon

Ce duo permet de masser le visage de deux façons différentes. Avec le rouleau, on vient sculpter les contours du visage, puis avec le T, on peut travailler des ridules tenaces. Les deux vibrent pour stimuler la peau en profondeur et favoriser le drainage lymphatique.

4. Rouleau glacé de LATME - 19$ chez Amazon

Pour se débarrasser de l’enflure dans le visage, rien de mieux que du froid. Ce rouleau sera votre meilleur ami le matin, surtout après une mauvaise nuit. Il peut aussi être utilisé partout sur le corps, et aidera même à soulager une migraine!

5. Duo de globes glacés de Cibluty - 37$ chez Amazon

Les globes permettent de faire un massage facial et de cou des deux côtés de notre visage en même temps. On peut aussi les apposer sur les yeux pour réduire le gonflement des cernes!

6. Rouleau glacé de Kitsch - 24$ chez Well

Cet autre rouleau glacé au design épuré et un peu rétro fera un ajout adorable à votre collection. Son rouleau est en acier inoxydable ce qui le rend hypoallergénique et qui permet de l’utiliser froid, ou encore de le réchauffer facilement entre vos mains.

7. Masque cryo de Dr. Jart+ - 18$ chez Sephora

Cet ensemble pratique contient un masque et une ampoule contenant un sérum puissant selon quatre préoccupations différentes. Le masque rafraîchitnaturellement la peau pour lui permettre de mieux absorber le sérum, tout en la raffermissant.

8. Masque cryo-recovery de Charlotte Tilbury - 73$ chez Revolve

Inspiré par la cryothérapie, ce masque doit être placé au congélateur, puis appliqué sur le visage pendant 10 minutes. On masse ensuite ses petites billes sur le visage pour ensuite révéler une peau lisse, lumineuse, raffermie et souple.

9. Duo de globes froids de Consonant Skin+Care - 55$ chez Holt Renfrew

Cette version des globes propose de les laisser dans le réfrigérateur, et non le congélateur, pour une expérience plus douce, mais tout aussi efficace. Ils vont réduire les rougeurs sur le visage, et permettre aux soins de mieux pénétrer.

10. Sculpteur facial de Skin Gym - 69$ chez Nordstrom

Ce masseur pour le visage procure aussi un effet sculptant en imitant les effets d’un traitement professionnel. On suit les indications pour un massage qui vous donnera une peau des plus lumineuse et rebondie.

À vous de jouer!

