Tout sur Sandrine Hébert, l'Académicienne positive et en soif d'apprendre

Sandrine Hébert a eu un début de parcours rocambolesque à Star Académie, ayant été mise en danger dès la première semaine. Cependant, le public a parlé et il est déjà derrière elle.

Toujours positive et déterminée à apprendre le plus possible dans le métier, la jeune femme de Coaticook sauvée par le public est pleine d'énergie pour affronter les prochaines semaines à venir. Découvrez tout sur celle qui a un panneau géant dans les rues de Saint-Apolinnaire.

Voici 12 choses à savoir sur Sandrine Hébert de Star Académie

1. Son parcours musical

Absorbée par la nature et sa passion pour les chevaux, Sandrine a découvert le plaisir de la chanson plus tard, soit à 15 ans. À partir de ce moment-là, les spectacles locaux avec son groupe se sont enchaînés. En 2019, elle a fait partie d’un groupe qui chante des reprises de musique country. Tout récemment, elle a décidé de s’investir à 100% dans son duo de chansonnier qu’elle partage avec son amoureux, Denis.

2. Pourquoi Star Académie

Star Académie est un rêve de petite fille pour Sandrine, mais surtout une école apprendre et acquérir des outils inestimables, en plus de lui permettre de rencontrer plusieurs personnes de l’industrie musicale. C'est à l'Académie que Sandrine veut développer ses talents d'interprète et souhaite aller chercher des outils de création pour pouvoir apprendre à écrire et mettre sur papier ses idées!

3. L'ancienne Académicienne qui l’inspire le plus

Sandrine est particulièrement inspirée par la façon d’écrire d’Andréanne A.Malette et son timbre de voix si apaisant.

4. Sa chanson d’audition

Pour gagner sa place à l'Académie, Sandrine a chanté Sin Wagon, de The Chicks, une chanson qu’elle adore et qui donne le goût de se lever et danser!

5. Sa chanson préférée du moment

Ces temps-ci, elle adore Love Again de Dua Lipa, et on comprend pourquoi!

6. L’artiste musical avec qui elle rêverait de collaborer

C’est sur la star Adele que son choix s’est arrêté. La chanteuse qui vient tout juste de sortir 30, un album que ses fans attendaient depuis cinq ans déjà, inspire énormément Sandrine.

7. Son premier concert

Le premier gros spectacle de musique auquel Sandrine a assisté était en 2014, au Festival d’été de Québec avec Bryan Adams et Journey.

8. Son inspiration mode

Adepte de musique country, Sandrine s’inspire du style de la magnifique chanteuse Carrie Underwood.

9. Son crush célébrité

L’iconique Céline Dion est le coup de cœur depuis toujours de la jeune femme de Coaticook.

10. Son signe astrologique

Née sous le signe du Lion, Sandrine se démarque par sa bonne humeur, son mental de fer qu'on a pu voir lors de sa mise en danger, son humour et son intégrité tout au long de son aventure jusqu'à maintenant.

11. Ses autres passions

Elle ne le dira jamais assez, les chevaux sont sa passion, ils feront toujours partie de sa vie. Même si elle ne travaille plus auprès d’eux, elle arrive à monter à l’occasion chez sa mère. Sinon, une autre passion transmise par son père est le plaisir d’être dans la forêt.

12. Ses projets secrets

Elle a son duo de chansonnier avec son copain, mais les projets viendront très certainement à la sortie de son passage à Star Académie. On reste à l’affût pour la suite.

