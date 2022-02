La tendance des bijoux de dents prend d’assaut les réseaux sociaux

Dans les années 90, plusieurs stars arboraient des bijoux sur leurs dents. Voilà que 30 ans plus tard, la tendance fait un retour en force chez la Gen Z.

D’abord, qu’est-ce que sont les bijoux de dents, ou les tooth gems?

Il s’agit simplement de diamants, cristaux pierres précieuses ou accent de métal qui sont ajoutés sur une ou plusieurs dents.

Aujourd’hui, plusieurs se rendent chez le dentiste ou l’esthéticienne pour se faire accoler un bijou sur la dent. D’autres tentent de se le faire soi-même à la maison, ce qui n’est pas recommandé puisque cela peut-être dangereux.

D’autres préfèrent la version grillz, soit une prothèse dentaire et non quelque chose plus permanent.

Si vous adoptez la tendance en 2022, vous ne savez peut-être pas que la tendance date de plusieurs millénaires. Les archéologues ont retracé son origine jusqu’à l'ancienne civilisation maya. Les bijoux de dents étaient couramment utilisés pour indiquer la richesse et le statut social élevé.

De nos jours, on voit plusieurs stars, comme Hailey Bieber, adopter la tendance.

Sur TikTok, plusieurs créateurs de contenu sur la plateforme l’adoptent aussi, comme Nessa Barrett et SJ Bleau.

Si vous désirez adopter la tendance, voici quelques adresses à Montréal et les environs:

Clinique dentaire Michel A Lavoie - Laval

Dr. Nancy Beaudoin - Laval

White Smile - Montréal

24k Smiles - Montréal

À voir aussi :

s