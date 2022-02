10 activités originales à faire entre amoureux à la Saint-Valentin

Si vous cherchez quoi faire à la Saint-Valentin, cette liste saura vous donner quelques bonnes idées.

Après les fleurs et le chocolat, il est important de profiter de cette journée de l’amour pour reconnecter avec votre partenaire.

Des activités romantiques et quétaines à souhait abondent, et feront en sorte que la journée sera inoubliable.

Aussi, sachez que la Saint-Valentin ne s’adresse pas qu’aux amoureux. Amis et familles méritent aussi d’être célébrés! Vous pouvez donc inviter un être cher à vivre un moment spécial avec vous cette année grâce à ces activités.

Voici donc quelques suggestions d’activités afin de souligner la Saint-Valentin comme il se doit.

1. Se commander un giga plateau de sushis

Les sushis détrôneront bientôt les chocolats à la Saint-Valentin. Ça tombe bien puisque plusieurs restaurants proposent des combos alléchants qui promettent de plaire à vous et votre partenaire.

L'hôtel Fairmount du Château Frontenac à Québec propose un forfait plus que romantique pour la Saint-Valentin. Disponible pendant tout le mois de février, ce forfait promet un séjour mémorable en toute intimité ! Un repas trois services, créé par le nouveau chef du Champlain, Hugo Coudurier, servi à la chambre, accompagné d’une bouteille de vin sélectionnée sont compris dans le forfait. Une nuit inoubliable dans le confort inégalé des chambres fraîchement rénovées du Fairmont Le Château Frontenac attend par la suite les couples, qui auront par ailleurs le plaisir de recevoir un plateau petit-déjeuner à la chambre après une grasse matinée bien méritée. Tous les détails ici.

La Place des Festivals de Montréal s’illumine cet hiver grâce à son événement de luminothérapie. L’émerveillement est à son comble alors que vous découvrirez les nombreuses œuvres d’art immersives du site. En savoir plus.

Ce n’est pas les sentiers de patins qui manquent cet hiver au Québec. Ainsi, cette Saint-Valentin, enfilez vos patins et défilez de magnifiques sentiers en forêt ou en ville.

Que ce soit en louant un chalet ou en réservant un séjour à l’hôtel, toutes les raisons sont bonnes pour s’évader avec sa tendre moitié le temps d’une fin de semaine.

En chaussant des skis de fond pour la toute première fois, il est certain que votre partenaire et vous retrouverez votre complicité. À coups de pertes d’équilibres mal habiles et de fous rires, cette idée de sortie est un succès garanti. Plusieurs endroits à Montréal fournissent la location de skis de fond gratuitement.

La ville regorge d’endroits qui s’amusent à concocter des chocolats chauds riches et parfaitement chocolatés.

8. Réserver une table dans un bon restaurant

Avec la réouverture des salles à manger, assurez-vous de réserver une table dans un restaurant que vous aimez avant que les places s'éclipsent toutes.

10. Se balader en bonne compagnie à Illumi

À Laval, le parcours lumineux Illumi brille de plein feu, et ce en supplémentaires jusqu'au 13 mars. Si vous désirez fêter la Saint-Valentin d'avance, le 10 février seulement, les chiens sont acceptés sur le parcours! Achetez vos billets ici.

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s

s