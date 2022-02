Selon TikTok, cette combinaison insolite donnerait la couleur de rouge à lèvres parfaite

Cette tendance beauté a pris comme un feu de poudre sur TikTok : il s’agit d’un truc pour obtenir la teinte parfaite sur ses lèvres, peu importe le maquillage que l’on porte.

L’aspect qui surprend? La créatrice TikTok à l’origine de la tendance propose d’utiliser son crayon à sourcils pour définir ses lèvres plutôt qu’une formule traditionnelle!

On ajoute ensuite le blush qui se trouve sur nos joues (en crème ou liquide, préférablement), puis on fond les deux produits à l’aide d’un gloss transparent pour créer une bouche définie, colorée et pulpeuse.

Bien entendu, si vous avez les sourcils noirs, cette tendance risque d’être difficile à récréer avec votre produit pour sourcils habituel. On vous conseille d’opter pour une teinte qui tire plutôt vers le taupe clair jusqu’au châtain foncé, selon la couleur de votre peau.

On évite également le blush en poudre sur les lèvres qui risque tout simplement d’assécher nos lèvres sans leur donner la pigmentation souhaitée.

Règle générale, cette tendance maquillage semble être couronnée de succès par toutes celles qui l’essaient, incluant Nikkie Tutorials qui l’a testée et approuvée.

Charli D’Amelio et Addison Rae l’ont également testé, et l’une a eu plus de succès que l’autre.

Envie de recréer la tendance? Voici nos suggestions produites pour mettre toutes les chances de votre côté :

1. Crayon à sourcils Brow Wiz par Anastasia chez Sephora - 28$

ACHETER ICI

2. Crayon pour sourcils Ultra Slim de Maybelline sur Amazon.ca - 11$

via amazon.ca

ACHETER ICI

3. Fard à joue en crème léger par Quo Beauty chez Pharmaprix - 14$

ACHETER ICI

4. Fard à joues en crème «Blushin' Like» de Item Beauty par Addison Rae chez Sephora - 20$

ACHETER ICI

5. Illuminateur pour les lèvres universel Gloss Bomb «Glass Slipper» par Fenty beauty chez Sephora - 26$

ACHETER ICI

6. Brillant à lèvres The Gloss par Revlon chez Amazon.ca - 10$

via amazon

ACHETER ICI

