LA série à écouter si vous aimez «The Walking Dead» et «Squid Game»

All of Us Are Dead est la nouvelle folie provenant de la Corée du Sud. Sortie depuis le 28 janvier sur Netflix, la série est en voie de battre des records.

La série est une adaptation d’un webtoon, ces bandes dessinées diffusées en ligne, du nom de Now at Our School. On y raconte l'histoire d'élèves qui luttent pour leur survie dans une école de la petite ville de Hyosan devenue l’épicentre d'une épidémie liée à un virus zombie.

C’est donc un mélange parfait de The Walking Dead, de l’univers de Squid Game et de nos émissions favorites se déroulant au secondaire, condensé en 12 épisodes.

Attention les yeux, les réalisateurs ont cru bon de laisser des scènes plus graphiques pour rester fidèle au genre «zombie». Les images crues fonctionnent, puisqu'un record de 124,79 millions d’heures de visionnage a été enregistré pour les trois premiers jours de la série, sortie le 28 janvier.

Les jeunes acteurs jouent avec un tel aplomb que, selon les producteurs, c’est ce qui fait le succès d'All of Us Are Dead. La série est présentée dans le contexte sociopolitique coréen, les controverses et les stéréotypes, afin de faire tomber des barrières et montrer ce qu'est réellement l'ambiance sud-coréenne, sur le thème des zombies.

All of Us Are Dead renvoie à plusieurs événements passés et actuels avec des personnages et des scènes permettant de mieux comprendre la réalité de la Corée du Sud.

La fin de la première saison reste ouverte à une possible suite. On en prendrait certainement une deuxième, ou une histoire dérivée!

Voyez par vous-même la série qui fait sensation sur la plateforme Netflix.

À voir aussi:

s