Voici où vous procurer ces masques en feuille à l'effigie d'animaux qui sont partout sur Instagram

Après une courte pause hors des projecteurs, voilà que les masques faciaux à usage unique font un retour en force grâce aux masques d’animaux Masque Bar.

Hydrater sa peau tout en faisant un adorable selfie, c’est le ce qu’on appelle une journée selfcare réussie.

La gamme Animalz de la marque Masque Bar est parfaite pour cela.

Chaque animal aide avec une préoccupation cutanée spécifique. Par exemple, le chat est énergisant, alors que le chien réduit l’apparence des pores et le raton laveur est raffermissant.

Le mode d’emploi est bien simple!

Sur un visage nettoyé et sec, on applique le masque, puis on le laisse agir de 10 à 20 minutes. Ensuite, on tapote légèrement ce qu’il reste d’essence pour qu’elle pénètre dans notre visage.

Les masques Animalz de Masque Bar sont en vente chez Pharmaprix à 3,99$.

Sur Amazon, on peut aussi se procurer des ensembles de plusieurs masques, les prix varient.

En plus du grand nombre de masques pour le visage, la marque propose aussi un en forme de chat pour les yeux qui réduit l’apparence des cernes.

On adore!

