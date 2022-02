10 vedettes qui ont changé de tête en vue du printemps

Plusieurs personnalités ont récemment dévoilé leur nouvelle tête pour subtilement demander à l'hiver de s'en aller. Couleurs vibrantes, coupes plus courtes, on voit une audace assumée et un besoin de changement criant. On aime penser que c'est un appel au printemps.

Les changements capillaires suivants seront peut-être les photos d'inspirations pour votre prochain rendez-vous!

• À lire aussi: 10 idées de coupes et coiffures pour les cheveux courts

Voyez les transformations inspirantes récentes de 10 célébrités.

1. Pézie Beaudin

AVANT

APRÈS

La coloration rosée de Pézie est connue depuis un bon moment déjà, mais elle vient de dévoiler un bob au rose pétillant qui lui va à ravir, réalisé par Marcus Villeneuve. Le printemps peut maintenant arriver.

2. Camille Felton

AVANT

APRÈS

Camille Felton est passée sur la chaise du coiffeur Jason Pouget de chez Au Studio pour un blond chaud et une coupe dégradée.

3. Vanessa Duchelle

AVANT

APRÈS

Transformation osée et réussie au salon Espace K pour Vanessa, qui présente une tête moitié-moitié! Un rose bonbon et un blond dans une coupe bob qui termine sur une frange qui chatouille les sourcils. Au naturel, Vanessa a une texture très frisée. Ça donne envie de la copier pour le printemps.

4. Lysandre Nadeau

AVANT

APRÈS

Quelques jours après son amie Vanessa, c'est Lysandre qui se prêtait au jeu d'un changement capillaire avec un blond qui sied parfaitement à son teint bronzé. La coupe effilée encadre son visage. Lysandre confie ses cheveux à Max Gourgues et Benjamin Bélanger depuis 5 ans.

5. Alicia Moffet

AVANT

APRÈS

Alicia a piqué la curiosité de ses abonnés en demandant si elle devait retourner au roux lors de son changement au salon de Max Gourgues. C'est finalement un blond luxueux sur une longueur clavicule qui a gagné.

6. Clodelle Lemay

AVANT

APRÈS

Après son passage à Occupation Double, Clodelle a fait un arrêt sur la chaise du coiffeur et ne cesse de surprendre avec un look toujours plus court depuis. Un bob fait par Marcus Villeneuve qui donne envie de se libérer de ses longueurs!

7. Shanie Blais

AVANT

APRÈS

Shanie Blais passe du blond aux pointes rosées à un brun riche avec une coupe grunge. Ça ne passe pas inaperçu. Une transfo rendue possible chez Eleganza.

8. Billie Eilish

AVANT

APRÈS

Vert, bleu, blond, brun et maintenant noir. Un arc-en-ciel plutôt éclectique pour Billie Eilish qui est de retour du côté sombre avec une coloration noir de jais.

9. Julie-Anne Ho

AVANT

APRÈS

Julie-Anne intègre l'équipe des brunettes avec cette teinte qui s'étend sur de magnifiques longueurs. Une couleur qui réchauffe le teint faite au salon de son ami Kevins-Kyle du Studios K K.

10. Gigi Hadid

AVANT

APRÈS

Oui, Gigi renoue avec sa couleur naturelle avec un retour au blond. Elle garde sa longue chevelure et lui injecte une dose de soleil.

Ça donne envie de passer à l'action et adopter les coupes du moment.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s