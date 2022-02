Voici le premier Académicien à quitter Star Académie

Lors du deuxième Variété de Star Académie, le destin des trois candidats en danger a été scellé. L’un d’entre eux a été sauvé par le public, un second par le corps professoral, et le troisième a dû plier bagage.

Les candidats en danger cette semaine étaient Gaelle, Sandrine et Jérémy. Pour les trois artistes, leur avenir à Star Académie se jouait dimanche, le 6 février, lors de leurs performances en solo.

Au dernier Variété, les Académiciens ont fait enfin leur entrée au manoir, directement les mises en évaluations ont ébranlés la maison et s'en est suivi les mises en danger.

Pour cette première élimination, Gaelle a ouvert le bal avec sa performance solo sur la seule chanson anglophone de la soirée avec Anyone, de Demi Lovato.

Ensuite, Jérémy a tout donné avec sa guitare pour interpréter la chanson Dis-moi pas ça de Oukoumé.

Sandrine a terminé la séquence d'élimination avec en douceur avec son interprétation de Souvenirs oubliés, de Francine Raymond.

Après les numéros enchaînés de Paul Piché, Laurence Jalbert et ses 25 survivantes, Willaim Cloutier ainsi que l'artiste français Eddy de Pretto, il était temps d'annoncé le résultat. Les fans ont parlé, et le coup de cœur du public a été Sandrine Hébert. Le corps professoral a, pour sa part, choisi de garder Jérémy Plante dans la course.

La première a quitté l'Académie est donc Gaelle Khoueiry-Jaber, son aventure s'est terminée pour Star Académie.

