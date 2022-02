Tout sur Jérémy Plante, l'artiste multidisciplinaire de Star Académie

En 2011, Jérémy Plante faisait son entrée à MixMania 2. Cette année, c’est à l’Académie qu’il tentera le tout pour le tout pour poursuivre son rêve de faire de la musique sa carrière. Jamais sans sa guitare, il semble déjà bien parti avec plusieurs projets et accomplissements à son actif.

Une chose est sûre, la musique, il en mange et il vit de ça depuis très longtemps déjà, mais Star Académie est la cerise sur le sundae pour propulser sa carrière à un autre niveau.

Voici 12 choses à savoir sur Jérémy Plante de Star Académie

1. Son parcours musical

Comme mentionné plus tôt, Jérémy fait partie du band Mc12 depuis ses 10 ans et a participé à la deuxième édition de MixMania en 2011. Il a participé à plus de 1000 spectacles partout à travers la province avec son groupe ou en accompagnant d'autres artistes. Depuis quelques années maintenant, il enseigne la musique au primaire et au secondaire! Infatigable, il a aussi créé deux nouveaux projets musicaux : Les Mecs, un groupe de reprises et le Blue Ridge Band, un groupe de musique de style New-country.

2. Pourquoi Star Académie

Fan de Star Académie dès la première édition en 2003, Jérémy a toujours eu cet objectif de se rendre à l’Académie un jour. C’est en grande partie à la suite après avoir admiré Wilfred Le Bouthillier qu’il s’est mis à jouer de la musique. Participer à cette aventure, c’est sa chance d’être entouré des meilleurs dans le domaine musical et d’apprendre à leurs côtés.

3. L’ancien Académicien qui l’inspire le plus

Admirateur de la belle carrière polyvalente de Marie-Mai, Wilfred Le Bouthillier reste indétrônable dans le cœur de l’Académicien.

4. Sa chanson d’audition pour Star Académie

À sa première audition, il a chanté la chanson qu’il maîtrise le mieux : She will be loved de Maroon 5. Il commence habituellement tous ses spectacles avec cette chanson-là!

5. Sa chanson préférée du moment

Ce qui joue dans ses oreilles à l’Académie: Sand in my Boots de Morgan Wallen. Un artiste qu’il adore tout simplement.

6. L’artiste avec qui il rêverait de collaborer

En raison de son talent musical incroyable, Jérémy rêverait de collaborer avec le chanteur-compositeur-interprète John Mayer.

7. Son premier concert

Son premier concert est sans surprise celui qui lui a donné le goût de faire de la musique de sa vie : Wilfred Le Bouthillier au Festival d’été de Québec.

8. Son inspiration mode

Le style de l'acteur canadien Ryan Reynolds est l’inspiration carte-mode pour Jérémy. Il est l'exemple même du style classique avec des costumes trois-pièces, des cardigans, des chemises propres et des t-shirts unis sont en rotation dans sa garde-robe.

9. Son crush célébrité

Son crush n’est nul autre que l’actrice et entrepreneure Jessica Alba. C’est la belle brunette qui fait craquer le jeune chanteur.

10. Son signe astrologique

Né sous l'étoile du Capricorne, Jérémy se démarque par son caractère déterminé et intègre. Confiant, mais jamais arrogant, le Capricorne crée les propres règles de sa vie. Il est un ami sur qui on peut compter!

11. Ses autres passions

Passionné de la vie, il adore le plein air, le sport, voyager, lire et le cinéma. Bref, tout ce qui peut le faire rêver!

12. Ses projets secrets

Depuis 2 ans, il travaille sur un album New-country qu’il a entièrement composé avec son ami et réalisateur du projet, Martin Aubin. C’est sous le nom de Blue Ridge Band que l’on devrait voir ce projet. Aussi, la nouvelle chanson Sometimes de son groupe Mc12 est disponible depuis le 14 janvier 2022.

Suivez la progression de Jérémy à Star Académie lors des quotidiennes du lundi au jeudi à 19h30 et des Variétés le dimanche à 19h sur les ondes de TVA et en rattrapage sur TVA+.

