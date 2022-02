Découvrez la signification sexuelle secrète de ces emojis

On sait que bien des icônes de fruits et légumes sont utilisés pour parler fesses et membres masculins, mais bien des emojis illustrent couramment un état d'esprit coquin. Peut-être en connaissez-vous plusieurs et que vous en utilisez même, mais d'autres émoticônes pourraient vous surprendre.

Vous aurez plus de possibilités lors de vos prochains échanges intimes.

Incursion dans le dictionnaire français - emojis sexuels.

Les cerises

Cette signification est bien pratique puisque c’est l’une des parties du corps dont on aime parler sans être censuré. Les cerises représenteraient les seins!

Les crêpes

Les crêpes, ce délicieux déjeuner, font référence à des fesses plates.

La pêche

Au contraire des crêpes, la classique pêche juteuse nous ramène a des fesses rebondies.

Le visage de chat

Pensez à chaton en anglais... et vous comprendrez! La lettre P en emoji peut aussi être utilisée, un synonyme, si vous préférez.

Le cerveau

Non, ce n’est pas pour les sapiosexuels, soit d’être attiré avant tout par l’intelligence avant le physique. Le cerveau est en fait pour parler de sexe oral.

La langue et la bouche

Un peu dans la continuité du cerveau, la langue et la bouche sont utilisées pour parler stimulation buccale.

Le bol de ramen

Cette signification est très astucieuse. Le bol de nouilles bien chaudes prend la place des mots ‘’send nudes’’, soit une demande d’envoi de photos coquines. Send nudes = noods= noodles. Brillant!

La chaise

Un mobilier ne met personne en émoi. C’est plutôt sa signification, qui est celle de faire savoir qu’on aimerait que la personne prenne place sur soi.

L’ananas

Le fruit exotique à l’extérieur piquant représente la pratique de l’échangisme.

Les arachides

Une arachide est dans la catégorie des noix et c’est ce mot qu’il signifie, nuts.

L’épi de maïs

Ici, c’est la sonorité anglophone qui fait toute la différence. En anglais, maïs = corn. C’est donc avec cet esprit que l’épi de blé d’Inde devient la base pour P***.

On peut aussi l’utiliser dans des expressions, avec des emojis supplémentaires. Par exemple, l’épi de maïs accompagné d’une étoile pour P*** star.

Le clown

Le clown signifie d'avoir envie de coucher avec son ex. Les avis sont partagés sur le fait de passer à l'action, mais il y a un emoji pour ça.

Le surfeur

Vous avez déjà vu quelque partir en courant parce qu'il venait de se faire annoncer par son ou sa partenaire qu'il était seul à la maison? Le surfeur est là pour signifier que la voie est libre.

La banane et le beigne

Un combo qui semble tout droit sorti d'une recette de Ricardo mais en fait, c'est pour signifier la même chose que le geste commun d'une main qui pointe vers les doigts formant un O.

Le cowboy

En selle pour un moment torride.

Les gouttes

Selon le moment où les gouttes sont envoyées dans une conversation coquine, ça peut vouloir dire que la personne a chaud à la lecture de tout ce qui l'attend, si c'est envoyé au début, ou que c'est ce qui suivra la relation sexuelle.

L'aubergine

Un classique.

