15 secrets de tournage de Twilight qui vont changer comment vous voyez les films

Cela va faire 14 ans cette année que le premier film Twilight est sorti, mais la saga est encore aussi populaire aujourd’hui.

Les 5 films montrant l’histoire d’amour à grand déploiement entre Bella Swan et le vampire Edward Cullen ont marqué les années 2000. Les acteurs sont tous devenus de grandes stars et on parle encore de plusieurs scènes iconiques (des vampires qui jouent au baseball, allô!).

De romance entre les acteurs en passant par des personnages qui auraient pu être très différents, plusieurs secrets sur les films risquent de vous surprendre.

Voici 15 secrets de tournage de la saga Twilight que vous ne saviez pas

1. Stephenie Meyers voulait un autre acteur pour Edward

L’auteure des romans n’avait qu’un seul nom en tête lorsqu’elle écrivait Twilight, Henry Cavill. En effet, elle trouvait que l’interprète de Superman serait l’homme idéal pour incarner le vampire. Par contre, lorsqu’est venu le temps de filmer le premier chapitre, Henry était un tantinet trop vieux.

Stephenie a aussi suggéré les acteurs Tom Sturridge (On the Road), Logan Lerman (Percy Jackson) et Orlando Bloom (Pirates des Caraïbes). Finalement, comme on le sait aujourd’hui c’est Robert Pattinson qui a remporté le rôle!

2. Elle voulait aussi une autre actrice pour Bella

En plus de Henry Cavill pour Edward, Stephenie Meyers avait une idée bien précise pour le rôle de Bella. Elle voulait que l'actrice Emily Browning (Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire) incarne le rôle.

Plusieurs autres ont été considérées, comme Alexis Bledel (Gilmore Girls), Rachel McAdams (Les pages de notre amour), Lily Collins (Emily In Paris) et même Jennifer Lawrence (Hunger Games), mais c’est finalement Kristen Stewart qui a eu l’emploi.

3. Le rôle de Emmett aurait pu être différent

Cam Gigandet qui joue le méchant James dans les films avait auditionné pour le rôle de Emmet Cullen et de James. Les producteurs l’ont éventuellement choisi pour jouer Emmet, mais Cam voulait absolument James!

Il a donc appelé les producteurs qui ont finalement été convaincus et le rôle d’Emmet est allé à Kellan Lutz.

4. Le copain de Kristen Stewart à ce moment-là a failli jouer Mike

De 2005 à 2009, Kristen Stewart était en couple avec l’acteur Michael Angarano. Celui-ci était au top de la liste d’acteurs pour jouer le rôle de Mike.

C’est finalement Michael Welch qui a eu le rôle. Une chance, puisqu’après sa rupture à Angarano, Kristen a commencé à sortir avec Robert Pattinson. Le tournage des suites aurait pu être malaisant!

5. Kristen Stewart devait changer son apparence pour le rôle

AFP

Puisque l’actrice a les yeux verts et que le personnage a les yeux bruns, Kristen a dû porter des verres de contact tout au long de la saga. De plus, à partir d'Eclipse, elle portait aussi une perruque pour imiter la longue crinière de Bella.

6. Taylor Lautner a failli être renvoyé après 1 film

Les producteurs de Twilight adoraient Taylor Lautner dans le rôle de Jacob Black, mais doutaient qu’il soit capable de se transformer physiquement à temps.

Dans les livres, Jacob devait grandir et prendre de la masse musculaire de façon impressionnante dans New Moon et Taylor n’avait que 16 ans. Un remplacement avait même été choisi (soit Michael Copon, un acteur et mannequin qui ressemblait à Taylor), mais Taylor a réussi à gagner beaucoup de muscle et n’a pas été remplacé!

7. Tom Felton et Channing Tatum ont auditionné pour le même rôle

Le rôle de Riley, le premier vampire créé par la méchante Victoria dans Eclipse, était très convoité à Hollywood. Tom Felton (Draco dans Harry Potter), et Channing Tatum (Step Up )ont tous les deux passé l'audition pour jouer Riley. C’est finalement Xavier Samuel, alors très peu connu, qui a obtenu le rôle.

8. Lucy Hale de Pretty Little Liars voulait jouer un personnage

En lisant les livres, l’actrice a instantanément voulu jouer Alice Cullen. Le rôle a été donné à Ashley Grenne, mais Lucy n’a pas perdu espoir.

Elle a ensuite auditionné pour les rôles de la Volturi Jane et la loup-garou Leah Clearwater, mais ceux-ci ont été donnés à Dakota Fanning et Julia Jones respectivement.

9. Edward a failli avoir des cheveux longs

Lors des premiers tests de costume et maquillage pour Edward, la réalisatrice du premier film, Catherine Hardwick, a eu l’idée de lui donner une longue chevelure romantique.

Robert Pattinson a passé 8 heures sur la chaise du coiffeur pour se faire mettre des rallonges dans le but de créer le look. Dès que Catherine a vu le résultat, elle a pouffé de rire et réalisé que ce n’était pas une bonne idée!

10. Robert Pattinson chante deux chansons sur la trame sonore

En effet, deux titres sur la trame sonore du premier film, Never Think et Let Me Sign, ont été écrits et chantés par Robert Pattinson lui-même.

C’est Nikki Reed, l’interprète de Rosalie, qui est à remercier pour cela. Après avoir entendu Robert chanter durant ses pauses du tournage, elle l’a convaincu de faire entendre aux producteurs ses chansons originales. Cela a fonctionné!

11. Nikki Reed a éventuellement dû porter une perruque

Puisque Rosalie est blonde et Nikki est brunette, elle devait se teindre les cheveux pour jouer le rôle.

La première fois qu’elle s’est rendue au salon pour sa décoloration, cela a pris 36 heures avant d’obtenir un blond. Bien vite, elle a commencé à perdre ses cheveux, gravement abîmés par le processus chimique. Dès le deuxième film, Nikki portait donc une perruque pour adopter la crinière blonde de Rosalie.

12. Le scénario a failli être très différent pour plaire aux hommes

Lorsque des scénaristes ont été engagés pour adapter le premier roman pour le grand écran, ils craignaient que le film ne plaise pas aux hommes. Pour remédier à cela, ils ont apporté des changements, comme l’ajout d’une scène de poursuite entre des vampires et des agents de la CIA sur des jet skis, et en changeant le personnage de Bella.

Au lieu d'être la fille «normale» qu’elle est dans le livre, ils l’avaient transformée en athlète championne de course. Quand elle a lu cela, la réalisatrice leur a demandé de tout changer pour être plus fidèle au roman.

13. Le rôle de Victoria a été donné à une autre actrice au milieu de la saga

Victoria, la méchante vampire, est jouée par l’actrice canadienne Rachel Lefebvre dans les deux premiers films.

Par contre, elle a été remplacée par Bryce Dallas Howard pour les 3 derniers films.

Les producteurs ont cité des conflits d’horaire pour justifier ceci, mais, depuis, Rachel a avoué avoir été prise de court par cette décision et ne pas comprendre.

14. Robert Pattinson n’est pas fan de Twilight

AFP

L’acteur a à maintes reprises exprimé son dédain pour le personnage d'Edward. En plus de cela, il a déjà mentionné trouver les livres mauvais. Il a avoué qu’en les lisant, il avait l’impression de lire quelque chose qui n’aurait jamais dû être publié. Ouch!

15. Plusieurs blessures ont eu lieu sur le tournage

Comme sur plusieurs plateaux de tournage où des scènes de batailles sont filmées, les accidents peuvent arriver. En effet, alors qu’ils pratiquaient leurs mouvements de bataille, Kellan Lutz (Emmet) a frappé Jackson Rathbone (Jasper) à la tête. Celui-ci a dû aller à l'hôpital pour être traité pour une commotion cérébrale!

De plus, lors de sa première journée de tournage, Robert Pattinson s’est blessé à une fesse.

À voir aussi :

s