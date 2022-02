Tout sur Olivier Bergeron, l'Académicien qui sort de sa zone de confort

Natif d'un petit village au Nouveau-Brunswick, Olivier Bergeron est une véritable force tranquille à l'Académie cette année. Sa voix, sa sensibilité et son désir d'apprendre font de lui un artiste plein de potentiel.

Tout simplement heureux d'être à l'Académie, Olivier désire progresser en tant que chanteur et se faire valoir en tant qu'artiste. Il veut montrer que peu importe d'où l'on vient, on peut faire se dont on a envie.

Voici 12 choses à savoir sur Olivier Bergeron de Star Académie

1. Son parcours musical

Ayant toujours uniquement chanté que pour le plaisir, il est l'Académicien ayant le moins d'expérience professionnelle. Il a tout de même été invité quelques fois à chanter dans des évènements, des mariages, des graduations et dans le seul bar de sa ville!

2. Pourquoi Star Académie

La musique fait partie de lui, il a vu l'émission comme une réelle opportunité pour se faire découvrir et développer des outils pour travailler la voix qu'il possède déjà.

3. L'ancien Académicien qui l'inspire le plus

C'est le gagnant de l'édition 2012, Jean Marc Couture qui l'inspire le plus. Tout comme lui, il vient d'un petit village peu connu. Encore une ressemblance avec lui, Jean-Marc était plus gêné au début de l'aventure, mais a su gagner en confiance au fil des semaines.

4. Sa chanson d'audition pour Star Académie

Il a chanté Save Me de Jelly Roll. Tout comme les paroles de la chanson, Olivier aussi s'est questionné sur sa vie et cette chanson représentait bien ses réflexions de l'époque.

5. Sa chanson préférée du moment

Sa chanson préférée du moment est Not Giving In, de Tom Walker. C'est d'ailleurs ce qu'il a chanté lors de sa mise en évaluation de la quatrième semaine.

6. L’artiste musical avec qui il rêverait de collaborer

Il aimerait collaborer avec le rappeur québécois Loud pour son style de musique, son succès et le travail remarquable du chanteur.

7. Son premier concert

C'est lors des Grandes Fêtes Telus de Rimouski qu'il a eu l'honneur de voir Pitbull et Loud.

8. Son inspiration mode

Il adore le style du controversé Machine Gun Kelly, mais aussi de Justin Bieber. Il est inspiré par les styles un peu pop rock qui ne passent pas inaperçus.

9. Son crush célébrité

C'est la jeune mannequin Marilou Bélanger qui a participé à Occupation Double dans l'Ouest en 2021 qui le fait fondre!

10. Son signe astrologique

Son signe astrologique est le Sagittaire, un signe de feu. Généralement, Olivier profite des plaisirs de la vie et s'adapte facilement à différentes situations comme on peut le voir à l'Académie. De plus, en tant que Sagittaire, il aime la compétition.

11. Ses autres passions

Même s'il ne fera jamais la NHL, il est un grand amateur de hockey, il en est passionné. Sinon, il aime jouer un rôle, tellement qu'il rêverait d'être acteur ou humoriste! Venant d’un petit village, il ne voyait pas ses rêves comme une possibilité jusqu'à Star Académie.

12. Ses projets secrets

Pour l'instant, il se concentre sur l’Académie. Après, il reste ouvert à toutes les opportunités qui le mèneront à chanter et être écouté à la radio.

