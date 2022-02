Jessika Dénommée présente ENFIN son amoureux

C’est avec une photo pour la prochaine collection de Pop Underwear, Turn Me On, que Jessika Dénommée et Jean-Sébastien Dea se dévoilent ensemble au public.

Jessika laissait parfois entrevoir des parcelles de leur quotidien ensemble sans mentionner que Jean-Sébastien et elle forment un couple depuis juin 2021. Les détectives ont peut-être vu les indices dans les photos de l'influenceuse.

Leur relation n’était pas publique puisque les deux attendaient d’être 100% prêts à s’afficher ensemble. La campagne publicitaire pour la collection de Saint-Valentin de Pop Underwear était l’occasion idéale d’enfin sauter le pas.

Jessika et Jean-Sébastien se sont connus il y a un peu plus de trois ans et ont été très proches depuis. Passer de meilleurs amis à amoureux n’a pas été de tout repos. Ils ont eu quelques tourbillons à traverser avant d’avoir la relation qu’ils ont présentement.

Chacun a un parcours professionnel très chargé. Jessika se promène entre Los Angeles et Montréal depuis les derniers mois pour Pop Underwear, et Jean-Sébastien joue au hockey, présentement avec le Rocket de Laval, club-école du Canadien.

Ils réussissent à maintenir leur relation et habitent ensemble dans une maison de Saint-Jean-Sur-Le-Richelieu quand Jessika est au Québec.

On leur souhaite beaucoup de bonheur et de projets.

La collection Turn me on de POP UNDERWEAR sera disponible dès mercredi 2 février à 17h.

