Lysandre Nadeau plus sexy que jamais sur la couverture d'un livre érotique

L’influenceuse Lysandre Nadeau a joué à la mannequin pour la page couverture d’un recueil à saveur érotique.

• À lire aussi: Lysandre Nadeau et Rosalie Lessard posent nues sur Instagram

C’est pour le livre Délices érotiques pour l’âme de Lynda Brisson que Lysandre a pris la pose.

Auteure et conférencière sur le sexe tantrique, Lynda et Lysandre se sont rencontrées lors de l’enregistrement d’un épisode du balado de cette dernière, Sexe Oral.

Lynda a donc invité Lysandre a non seulement faire la couverture de son cinquième livre, mais aussi en signer la dédicace.

Dans une courte vidéo partagée par Lynda, on peut voir d’autres clichés qui n’ont pas été sélectionnés.

En plus de la photo avec la fraise qui fait finalement la couverture, on peut en voir d’autres où Lysandre mange une cerise et d’autres dans lesquelles son visage et ses cheveux sont mouillés.

Le synopsis du livre en vente dès février va comme suit :

«Si tu as envie de vivre une sexualité plus consciente et plus complice, ce livre est le prélude vers une quête plus profonde du pouvoir de ton énergie sexuelle – vitale – créatrice; une connexion à ta sensualité et à tous tes sens; une fusion de tes pôles masculin-féminin; une union cosmique.»

Décidément, Lysandre sait tout faire!

À voir aussi :

s