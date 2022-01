Cette pâtisserie montréalaise virale sur TikTok propose la gâterie parfaite pour la Saint-Valentin

Ces adorables petits gâteaux sont la gâterie qu’il vous faut pour la Saint-Valentin cette année.

L’entreprise Stressed But Backwards propose des gâteaux qui sont rapidement devenus viraux sur TikTok.

Avec une esthétique pastellée et sophistiquée, ces gâteaux inspirent par leur minimalisme et leur originalité.

Vous pouvez commander votre gâteau, 72 heures à l’avance, en envoyant un message directement sur Instagram. N’oubliez pas de spécifier le mot, la couleur, la forme et la saveur afin que votre produit soit le plus singulier possible.

Les saveurs disponibles pour la Saint-Valentin sont funfetti et fudge.

Les petits gâteaux viennent dans une boîte compostable avec une chandelle, une fourchette, un bel autocollant et un ruban. Ils sont assez petits et peuvent nourrir de une à deux personnes. Les gâteaux sont vendus à 25$ chacun.

Pour le moment, la pâtisserie n’offre pas la livraison. Les gâteaux peuvent donc être ramassés dans leur fabrique dans Ahuntsic.

Pour la Saint-Valentin, on vous encourage à choisir un gâteau en forme de cœur, mais absolument toutes les occasions sont bonnes pour s’offrir un adorable gâteau.

Stressed But Backwards

9475, rue Meilleur #305, Montréal

info@stressedbutbackwards.com

