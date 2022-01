Un iTikTokeur dévoile comment activer une caméra secrète sur un iPhone

Dans une vidéo partagée sur la plateforme TikTok, l’influenceur techno Verbozz a indiqué la marche à suivre pour accéder à une caméra plus performante et avec davantage de filtres pour les iPhones. Le test a fonctionné et les détenteurs de téléphone Apple sont mystifiés.

La vidéo de Verbozz a été vue plus de 4.1 millions de fois depuis sa sortie et on comprend pourquoi. Le iPhone a bel et bien plusieurs secrets à découvrir.

Verbozz explique à ses abonnés comment débloquer l'accès à une caméra un peu spéciale avec un super zoom et des filtres inédits, simplement en suivant quelques étapes expliquées et montrées dans sa vidéo.

De l’onglet réglages, passez à accessibilité pour y activer l’option accès guidé. Quand ces premières étapes sont faites, retournez en arrière et dans raccourci accessibilité, sélectionnez loupe.

Une fois ces réglages faits, cliquez trois fois sur le bouton latéral, que vous utilisez habituellement pour activer votre téléphone ou le mettre en veille et vous aurez accès à cette option de caméra avec zoom plus performant et des filtres qui ne sont pas accessibles sans ces manipulations.

Ça n’est pas la seule vidéo de Verbozz qui offre des astuces peu connues aux utilisateurs de téléphones Apple et autres téléphones intelligents. Il y en a beaucoup à découvrir.

À vous de les essayer!

