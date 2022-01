Lysandre Nadeau et Rosalie Lessard posent nues sur Instagram

Lysandre Nadeau et Rosalie Lessard ont une histoire d'amitié connue depuis bien longtemps et ont eu l'opportunité de poser ensemble devant l'objectif de Sophia Perras quelque part à la fin de 2021.

Rosalie a dévoilé une première photo sensuelle où on voit le duo debout avec un drap blanc, au début de janvier, qui a amassé beaucoup de mentions «j'aime», avec la description «Pure love», sous la photo.

Lysandre Nadeau vient de publier une deuxième photo de la même séance, en écrivant simplement «whoopsies 😗✌️» . On est conquis.

Sur la photo, les deux complices sont plus proche que jamais, toujours avec un drap blanc entre les deux, entrelacées. Les deux femmes sont magnifiques!

On admire l'audace et l'œil de Sophia Perras pour immortaliser Lysandre et Rosalie.

En attendant que d'autres photos du shooting soient présentées sur Instagram, on attend la version faite par Adamo Marinacci, qui s'est franchement amusé avec Billy Karaoké à reproduire la première photo, publiée par Rosalie Lessard.

