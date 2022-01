10 idées de cadeaux locaux originaux à offrir pour la Saint-Valentin

Comment dire merci comme il se doit lors de la fête de l’amour? Avec un cadeau proposé par des compagnies et artisans locaux, bien entendu!

Cette liste de cadeaux d’ici saura inspirer votre magasinage pour votre tendre moitié afin de lui dénicher LE cadeau local et personnalisé auquel elle n’avait jamais pensé.

Voici sans plus tarder des idées de cadeaux québécois pour souligner la Saint-Valentin

1. Anneaux en argent de la collection I Am de Anouk Lauzon avec Drae - 56$

L’entreprise québécoise offre des bijoux de qualité, et cette mini-collection créée en collaboration avec l'influenceuse Anouk Lauzon se démarque par sa simplicité. Ces anneaux intemporels en argent sterling sauront plaire à celui ou celle qui aime des bijoux classiques ou qui veut superposer plusieurs modèles.

2. Coffret Pourquoi aller au spa? par Les Pétards - 65$

Cet ensemble de produits pour le corps unisexe saura plaire à chérie et chéri! Ce trio inclut une barre nettoyante à la verveine, un exfoliant minéral au sucre et sel d'Epsom, et une crème hydratante à l'acide hyaluronique et thé du labrador.

3. Trousse immersive pour le bain par Selv Rituel - 38$

Rien de plus romantique que de se plonger dans un grand bain chaud avec l’être aimé. Ajoutez-y la trousse complète de Selv Rituel à la fraise pour créer un moment sensoriel parfait!

Cette boîte contient tout ce qu'il faut pour gâter quelqu'un. Une bougie, un bain moussant au parfum de rose et champagne, une huile à massage et un lait de bain, quoi désirer de plus?

5. Chandail The Notebook de Tamelo Boutique - 45$

Célébrez votre amour en affichant l'un des couples les plus romantiques de l'histoire du cinéma! En plus d'être joli comme tout, il vous gardera au chaud pour les prochains mois à venir.

6. Boîte à cocktail pour Pina Colada de Monsieur Cocktail - 35$

Offrez un voyage dans le Sud avec tout ce qu'il faut pour déguster un Pina Colada. Cela va ramener le soleil sans avoir à se ruiner!

7. Boîte de sucreries de La boîte à bonbons - 31$

Cette boîte spéciale pour la Saint-Valentin est remplie de bonbons aux couleurs de l'amour et, de plus, elle s'habille tout de rose à l'occasion de la plus belle des célébrations!



8. Sac style tote bag avec pochettes de Dans le sac - 35$

On a tous besoin d'un sac pour transporter nos choses, pourquoi ne pas s'en procurer un qui a du style! Avec ses pochettes, ce modèle est particulièrement pratique et est offert en plusieurs couleurs pour tous les goûts.

9. Duo de soins pour le visage Les mauvaises herbes - 58$

Cet ensemble hydratant est parfait pour tous les types de peau. Avec un sérum aux fleurs et une crème hydratante légère comme tout, il y a de quoi prendre soin de sa peau de la plus belle façon qui soit.

10. Fleurs de La boîte à fleurs - Prix variés

Finalement, si vous êtes plutôt classique, les fleurs restent toujours une bonne option! Faites livrer un bouquet de fleurs fraîches et parfumées, ou encore une rose éternelle à préserver.

