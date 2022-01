Blanche-Neige : Voici tout ce qu'on sait sur le «remake» en prises de vues réelles de Disney

Depuis quelques années, Disney revoit ses classiques d’animation, mais en prises de vues réelles. Ce fut le cas de Cendrillon, La Belle et la Bête, Aladdin et Mulan. Maintenant, c’est au tour de Blanche-Neige.

Sorti en 1937, Blanche-Neige fut le tout premier long-métrage d’animation des Walt Disney Animation Studios. C'est ce classique qui a lancé le succès de Disney et de ses films de princesses qui ont évolué jusqu’à aujourd’hui.

Depuis, plusieurs autres versions de l’histoire ont été faites, dont, notamment, Blanche-Neige et le Chasseur sorti en 2012 et mettant en vedette Kristen Stewart.

Voici donc tout ce qu’on sait sur le nouveau Blanche-Neige en vrai :

Les acteurs du nouveau Blanche-Neige

On connaît déjà notre Blanche-Neige, il s’agit de l’actrice Rachel Zegler qu’on a pu voir récemment dans West Side Story. La jeune femme de 20 ans chante à merveille et saura sans aucun doute incarner le personnage à merveille.

Le rôle de la méchante reine a été donné la Gal Gadot, l’interprète de Wonder Woman.

L’acteur de Broadway Andrew Burnap a aussi été choisi pour un rôle, mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas celui du prince. Andrew incarnera un tout nouveau personnage.

L’histoire du nouveau Blanche-Neige

Un peu comme Aladdin l’a fait en 2019, le nouveau Blanche-Neige sera une réimagination. L’histoire va bien sûr elle aussi se baser sur le conte homonyme des frères Grimm paru en 1812, mais ce sera une version modernisée.

homegirl we have LOTS to catch up on pic.twitter.com/gtNsrpITm0 — rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) June 22, 2021

Deux femmes signent le scénario, soit Erin Cressida Wilson (Chloé, The Girl on the Train) et Greta Gerwig (Lady Bird, Little Women). Le film sera réalisé par Mark Webb (500 Days of Summer, The Amazing Spider-Man). De plus, la musique originale sera créée par Benj Pasek and Justin Paul, les compositeurs de La La Land et The Greatest Showman pour n’en nommer que deux.

La date de sortie du nouveau Blanche-Neige

Le tournage de cette toute nouvelle version est prévu pour mars 2022. Cela veut dire qu’on ne peut pas s’attendre à une date de sortie avant 2023, au plus tôt.

La bande-annonce du nouveau Blanche-Neige

Puisque le tournage n’a pas encore débuté, aucunes images n’ont été dévoilées. Par contre, cet article sera mis à jour au fur et à mesure que des nouvelles à propos de Blanche-Neige seront dévoilées.

À suivre!

