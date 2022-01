Alexandra de OD doit répondre aux rumeurs concernant son couple avec Yannick

Quelques semaines à peine après l'avoir affiché publiquement, voilà que Alexandra Lapierre doit mettre au clair certaines rumeurs au sujet de son couple avec Yannick Martel.

La jeune femme s'est vue obligée de répondre à plusieurs questions, après avoir fait la promotion de l'application de rencontre Fruitz sur son compte Instagram.

Après une série de vidéos publiées le dimanche 23 janvier, Alexandra parlait de l'application Fruitz, tout en démontrant comment l'utiliser.

Suite à cela, elle a dû publier un texte s'expliquant, et offrant une mise au point à propos de sa relation avec Yannick.

«Êtes-vous sérieux? Va t'il falloir que je confirme à tous les jours que je suis bel et bien en couple avec @yannick.martel17?» a-t-elle écrit sur Instagram.

«Je n'ai JAMIAS post de photos avec Yannick et moi, seulement un reels (IL a post une photo sur SON insta). Si vous fouillez pas trop loin vous allez voir que le reel est bel et bien ENCORE sur mon insta et que SON post est encore là.»

Alexandra explique qu'elle fait «...cette collaboration avec Fruitz car elle me tient à coeur en ce moment».

Cependant, elle tenait à préciser l'état de son couple : «Oui je suis en couple et j'aime mon amoureux mais je montre l'application pour les autres et non pour moi, si tu écoutes bien je conseille les autres et ne parle pas de moi».

Elle a terminé son message en disant que cela serait la dernière fois qu'elle adressait la situation et qu'elle allait annoncer à ses abonnés directement si un jour elle et Yannick se séparaient.

Voilà que tout est désormais clair!

