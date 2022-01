L'horaire de Star Académie chamboulé par des cas de COVID, voici à quoi s'attendre

Le 16 janvier en après-midi, on a appris la mauvaise nouvelle que le premier Variété de Star Académie, prévu le jour même, devait être reporté en raison de plusieurs cas de COVID-19 chez les candidats.

Question de tout de même offrir quelque chose aux téléspectateurs, l’équipe de Star Académie a choisi de faire les choses différemment.



Pour l’occasion, dimanche en soirée, le grand gagnant de la précédente édition, William Cloutier, a animé une vidéo en direct sur le compte Instagram de Star Académie, puis redifusé sur TVA+.

Dans ce live, William a discuté avec la directrice de l’Académie, Lara Fabian, en plus de prendre des nouvelles des 19 candidats. Celle-ci a expliqué que l'équipe a tout essayé pour pouvoir diffuser le premier Variété le 16 janvier comme prévu. Néanmoins, la décision de mettre sur pause le temps d'une semaine, bien que déchirante, était la meilleure à prendre.





Du côté des aspirants académiciens, plusieurs ont mentionné que bien qu'ils étaient déçus d'avoir à patienter une semaine. Par contre, ils se réjouissaient de savoir qu'en attendant un peu, tout le monde allait pouvoir être présent au final.



Vous pouvez visionner la vidéo en direct en entier juste ici:





Évidemment, comme le premier Variété a été reporté, il en est de même pour les quotidiennes prévues à l’horaire cette semaine, comme on ne connaît pas encore qui seront officiellement les 15 Académiciens.



Afin de patienter, d’autres vidéos et capsules du genre seront mises en ligne au courant de la semaine. Gardez l'oeil ouvert sur TVA+!



Si tout se passe bien (et on le souhaite!), c’est dimanche prochain, 23 janvier à 19h, qu’aura lieu la grande première de Star Académie, sur les ondes de TVA. La quotidienne suivra, du lundi au jeudi à 19h30, dès le 24 janvier.



