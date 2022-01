La pleine lune «du loup» de ce soir a une signification bien spéciale

Dans la soirée du 17 janvier, on pourra admirer dans le ciel la toute première pleine lune de 2022 et celle-ci commencera l’année du bon pied.

On pourra l’observer à partir de 18h48 et cette première pleine lune de l’année est surnommée la lune «du loup». Ce phénomène astronomique possède aussi une signification astrologique qui promet de grandes réalisations personnelles.

Voici la signification de la pleine lune du 17 janvier 2022 :

La signification de la pleine lune «du loup»

Historiquement, les Premières Nations suivaient le calendrier lunaire, et non solaire comme nous le faisons aujourd’hui. C’est pourquoi les pleines lunes ont des surnoms qui correspondent avec la période de l’année dans laquelle elles se déroulent.

La pleine lune «de loup» fait référence à la première de l’année et on l’associe à un moment où les loups sont plus bruyants. Elle est aussi surnommée pleine lune de glace, de neige et ancienne. C’est une pleine lune souvent magique puisqu’elle commence l’année et l’offre l’énergie nécessaire pour partir du bon pied.

La signification d’une pleine lune en Cancer

Le signe du Cancer est associé aux émotions, mais aussi à la compassion et à l'altruisme. Ce signe étant régi par la lune, la «planète» des émotions, il est normal d’être plus sensible qu’à l’habitude lors d’une pleine lune en Cancer.

On risque d’être introspectif et de ressasser de vieilles émotions. C’est le moment de laisser certains sentiments en 2021 et partir à neuf pour 2022. On profite donc de la pleine lune pour faire une détox émotionnelle. Si vous avez envie de pleurer, allez-y! Vous vous sentirez mieux après.

Les autres phénomènes astrologiques qui se déroulent en même temps

Les émotions sont déjà à fleur de peau puisque la planète de l’amour, Vénus, est en rétrograde jusqu’au 29 janvier. Si votre relation amoureuse est challengée ces temps-ci, vous savez pourquoi!

Mais ce n’est pas tout, la planète de la communication, Mercure, est elle aussi en période de rétrograde depuis le 14 janvier. Ce cocktail pourrait nous forcer à crever l’abcès à propos d’un conflit qui dure depuis trop longtemps. À long terme, ce sera une bonne chose!

Les signes qui seront plus et moins affectés

Puisque la pleine lune est dans un signe cardinal, tous ces signes seront plus affectés. Les Bélier, Cancer, Balance et Capricorne risquent de vivre une pleine lune haute en émotions. À l’opposé, les signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion et Verseau vont vivre une pleine lune positive, voire tranquille.

