Elisabeth Rioux quitte le Chili et Christo: voici pourquoi

Elisabeth Rioux a surpris ses abonnés en quittant rapidement son voyage avec Christo, l’homme avec qui elle avait récemment dévoilé être en couple. Explications.

• À lire aussi: L'ex-conjoint d'Elisabeth Rioux plaide coupable à plusieurs chefs d'accusation

Elisabeth, sa fille, Wolfie, et Christo se trouvaient depuis quelques semaines au Chili pour rendre visite à la famille de celui-ci. Puis, l’influenceuse avait dévoilé avoir quitté le Chili pour la Floride.

Elle avait alors partagé un message disant ceci: «Les plans ont changé, Wolfie et moi avons dû quitter le Chili plus tôt, Christo a des choses dont il doit s’occuper de son côté, et Wolfie et moi avions besoin d’être de notre côté».

Puis, le dimanche 16 janvier, Elisabeth a proposé à ses abonnés de lui poser des questions auxquelles elle allait répondre en story sur Instagram.

La question la plus posée était sans surprise «Es-tu encore avec Christo?», ce à quoi Elisabeth a décidé de répondre, sans tout divulguer les détails de leur vie privée.

La femme d’affaires a expliqué qu’alors qu’elle se trouvait au Chili, elle a appris quelque chose à propos de Christo. Elle a donc quitté le pays, car elle désirait prendre ses distances.

Elisabeth a par contre dévoilé que, depuis, elle avait entendu d’autres informations indiquant que la rumeur était peut-être fausse. Elle attend donc d’en savoir plus avant de décider la suite des choses.

Bien qu’elle n’a pas expliqué ladite rumeur, Elisabeth a laissé entendre que ce serait quelque chose de «grave». D’ailleurs, Christo a mis son compte Instagram en mode «privé» durant cette saga.

Puisqu’Elisabeth prendra possession de sa nouvelle maison au début du mois de février, il est possible qu’elle et Wolfie restent en Floride en attendant ce déménagement.

On leur souhaite que tout se règle!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s