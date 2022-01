Alicia Moffet sort une nouvelle chanson en réponse aux «haters»

Alicia Moffet a dévoilé sa nouvelle chanson, Lullaby, qui semble envoyer un message bien clair à ceux qui ont une opinion négative d’elle : «f*ck you».

C’est une chanson avec beaucoup de mordant qui fait changement des mélodies d’amour auxquelles Alicia nous a habitués. La jeune femme l'a décrite comme son «énergie pour 2022».

Les paroles, écrites par Alicia, son producteur Richard Beynon ainsi que ses collaborateurs Frédéric Levesque et Dani Poppitt, sont très claires!

«J’adore la façon dont tu dis mon nom, tu le dis avec tant de haine, tu te promènes en regardant les autres de haut, parlant sans cesse, car tu aimes le son de ta voix...».

Le refrain roule déjà sa bosse sur TikTok où des gens profitent des paroles incendiaires pour dénoncer ce qui les énervent dans la vie.

«F*ck you, and you and you and you, tu te crois si cool, comme si tu avais fait quelque chose de nouveau, mais tu passes ta vie à manipuler les autres pour te sentir en vie, répétant les mêmes mensonges...».

On se demande à qui elle s’adresse, mais dans tous les cas, ce n’est pas la dernière fois qu’on va attendre ce ver d’oreille!

Écoutez Lullaby d'Alicia Moffet juste ici :

