Voici les 19 candidats à Star Académie 2022 qui seront au premier Variété

Toutes la semaine, des aspirants Académiciens ont passé leur audition finale pour se tailler une place à Star Académie 2022. On connaît l’identité des 19 candidats qui auront leur chance de performer dimanche soir lors du premier Variété de la saison.

Ils ont été plus de 6000 à vouloir participer, puis 30 ont été choisis pour défendre leur place potentielle au manoir pour une dernière fois devant les trois juges.

De ces 30, 5 candidats ont obtenu un laissez-passer pour rentrer automatiquement au manoir et devenir Académiciens. Pour 14 autres, tout va se décider lors du premier Variété dimanche prochain à 19h. Voici les 19 candidats retenus :

Académiciens de 2022

1. Laurie, 20 ans

Julien FAUGERE

La jeune femme a conclu les auditions en beauté et elle a pu faire ses valises direction Waterloo, ce soir, suite à son interprétation de Learn to Speak de Cara Rose.

2. Éloi, 16 ans

Photo : /

Le Madelinot est le plus jeune a avoir son laissez-passer pour l’Académie avec sa chanson Marcher l’plancher, du groupe Salebarbes.

3. Camélia, 17 ans

Julien Faugere/TVA Pu

Après avoir été une fan finie de Star Académie avec son grand-père, voilà qu'elle s'est taillé une place comme Académicienne en 2022.

4. Audrey-Louise, 23 ans

Julien Faugere/ TVA pu

Ce fut son interprétation de I’ll Never Love Again tiré du film A Star is Born que la jeune maman est rentrée directement au manoir

5. Sarah-Maude, 23 ans

Photo : Julien Faugere / TVA Pu

Les juges, unanimes, l’ont nommé comme la première Académicienne officielle de 2022, suite à son audition avec Respect de Aretha Franklin.

Les candidats pour le premier Variété

6. Jérémy, 24 ans

Julien Faugere/ TVA pu

Vu il y a 10 ans à Mixmania 2, le jeune homme de 24 ans a choisi la chanson Life is a Highway de Tom Cochrane pour montrer son talent.

7. Mathieu, 27 ans

Photo : Julien Faugere / TVA Pu

Il a chanté une version bien à lui tout en sobriété de Debout d’Ariane Moffatt. Son interprétation a su toucher les juges qui voulaient en voir plus de ce chanteur de 27 ans.

8. Édouard, 27 ans

Julien Faugere/ TVA Pu

Armé de sa guitare, l’aspirant candidat a chanté Rêver mieux de Daniel Bélanger. Sa belle voix et son aisance naturelle sur la scène lui permettront de partager sa passion de la musique lors du premier Variété.

9. Olivia, 28 ans

Julien Faugere/ TVA Pu

La candidate a chanté la chanson 9 to 5 de Dolly Parton pour convaincre les juges qu'elle méritait sa place au premier Variété.

10. Jacques, 24 ans

Photo : Julien Faugere / TVA Pu

L’ébéniste de 24 ans qui dit s’amuser plus que le public lorsqu’il chante a interprété Punchline de Aidan Martin.

11. Olivier, 20 ans

Julien Faugere/ TVA Pu

Vu l’année dernière lors du camp de sélection, Olivier a retenté sa chance avec sa chanson Jenny de Richard Desjardins et a su se tailler une place pour le premier Variété.

12. William, 24 ans

Julien Faugere/ TVA Pu

Les juges ont accordé à William une place au premier Variété suite à son interprétation de Not My Father’s Son.

13. Krystel, 25 ans

Photo : Julien Faugere / TVA Pu

Coiffeuse et maman à temps plein, c'est sa version de Before He Cheats de Carrie Underwood qui lui a permis d'avoir la chance de défendre sa place pour rentrer dans l'Académie.

14. Marily, 26 ans

Julien Faugere

La musicienne a interprété Folie en quatre de Daniel Bélanger avec sa guitare et les juges l'ont choisi comme candidate pour le grand Variété de dimanche prochain.

15. Gaëlle, 21 ans

Photo : Julien Faugere / TVA Pu

Elle a choisi d’interprété Fever, de Dua Lipa et sa performance lui a premis d'aller défendre sa place au premier Variété.

16. Julien, 23 ans

Photo : Julien Faugere / TVA Pu

Il a interprété une version bien à lui de la célèbre chanson Ain’t No Mountain High Enough de Diana Ross, derrière son clavier. Sa polyvalence lui a valu une chance supplémentaire de défendre sa place dimanche.

17. Alexandra, 20 ans

Photo : Julien Faugere / TVA Pu

L'Acadienne a chanté Les blues du Cajou pour se démarquer lors des auditions plus tôt cette semaine.

18. Sandrine, 25 ans

Julien Faugere

Sandrine aura la chance de défendre sa place pour obtenir son passeport d'Académicienne ce dimanche suite à sa version d'Amoureuse, de Véronique Sanson.

19. Yannick, 22 ans

Photo : Julien Faugere / TVA Pu

Il a dédié son audition à son père avec la chanson Tu m'manques de La Chicane, les juges ont voulu le voir performer une autre fois avant de le laisser rentrer au manoir.

Ce dimanche, nous allons donc voir les aspirants Académiciens chanter une dernière fois, et à la conclusion du premier Variété, l'identité des 15 artistes qui vont composer la cohorte de Star Académie 2022 sera enfin connue.

Les quotidiennes de Star Académie sont diffusées du lundi au jeudi à 19 h 30, à TVA.

Les Variétés de Star Académie seront diffusés en direct tous les dimanches à partir du 16 janvier à 19 h, à TVA.

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s

s