Alexandra et Yannick de OD officialisent leur couple de la meilleure façon

Alexandra Lapierre et Yannick Martel d’Occupation double dans l’Ouest ont connu beaucoup de rapprochement à leur sortie de l’aventure et c’est maintenant chose officielle, ils forment un couple! La nouvelle a été partagée sur les réseaux sociaux des deux tourtereaux.

Yannick a écrit sur Instagram un message adressé à Alexandra :

''Tu as toujours été ma top 1 since day 1. Maintenant que tu es dans ma vie et que tu es vraiment chanceuse .... Oups Je dois avouer que c’est moi qui est chanceux au bout de la ligne. Clairement, tu es ma top 1 depuis le début de l’aventure et tout le monde le sait. En espérant que cette nouvelle aventure sera plus longue que ma première dans l’ouest. Au final, je remercie @od_officiel . Une aventure impossible à expliquer, là à avoir fait des rencontres incroyables. Mais toi, tu es simplement merveilleuse❤️''

L’agent double d’OD dans l’Ouest a passé quelque temps à Montréal pour la promotion et les enregistrements à la fin de la saison. C’est entre autres dans les sorties publiques qu’Alexandra et Yannick ont été aperçus ensemble.

Par la suite, on apprenait que Yannick prenait un avion pour la Colombie-Britannique afin d’aller passer du temps avec Alexandra.

La jeune femme a écrit ''Je vais simplement déposer toutes réponses à vos questions dans ce reels. 💜Getting reeeeeels!'' pour répondre aux interrogations de ses abonnés.

Les fans de l’émission sont ravis de voir que le couple va de bon train, après une apparition plutôt brève de Yannick dans les maisons et un parcours semé d’embuches pour Alexandra au fil de l’émission.

Pour l’instant, la relation se fait à distance, heureusement il y a la technologie!

Longue vie au nouveau couple.

