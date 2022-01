Selena Gomez et Cara Delevingne dévoilent un (immense) «matching tattoo»

Selena Gomez a ajouté une nouvelle pièce massive à sa collection de tatouages, mais celle-ci à une signification bien spéciale.

En décembre dernier, la chanteuse avait dévoilé un tout nouveau tatouage sur sa nuque. Il s’agit d’une rose en aquarelle qui semble couler. Le dessin a été réalisé par l’artiste tatoueur des stars Keith McCurdy, alias Bang Bang.

Le lendemain, l’artiste a révélé avoir recréé le même tatouage sur les côtes de Cara Delevingne.

En effet, la mannequin et Selena Gomez sont BFFs depuis plusieurs années. Expliquant la signification derrière le matching tattoo, voici que ce Selena avait à dire lors d’une entrevue le 10 janvier :

«J’avais environ 16 ans quand je l’ai rencontrée (Cara), et elle m’appelle Rosebud (bouton de rose en français). C’est donc un surnom. De plus, j’ai toujours voulu une rose, et maintenant j’en ai une, et je l’adore!».

AFP

Ce n’est pas la première fois que la jeune femme a commémoré des connexions importantes dans sa vie avec l’aide d’un tatouage.

Par exemple, elle a un point-virgule sur le poignet avec certains avec certains acteurs de 13 Reasons Why, le chiffre 4 avec ses quatre meilleures amies et une flèche avec la chanteuse Julia Michaels.

On adore!

