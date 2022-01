Demi Lovato dévoile un immense tatouage d’araignée sur sa tête

Demi Lovato commence l’année 2022 de manière audacieuse avec un nouveau tatouage effrayant qui divise la toile, en plus d’une buzzcut.

Iel a désormais une araignée imprégnée sur le côté de sa tête. C'est plutôt osé et ça fait réagir. L’œuvre, réaliste et plutôt effrayante, a été réalisée par l’artiste Dr. Woo.

Demi explique l’inspiration de ce tatouage par une figure mythologique indigène américaine, connue sous le nom de Grand-Mère Araignée.

«Grand-Mère Araignée transmet son savoir. La poterie, le tissage, le feu, la lumière, la noirceur. Elle apprend que nous sommes tous connectés sur sa grande toile d’araignée, que nous avons tous notre place dans le monde», peut-on lire sur le compte Instagram de Demi.

Instagram de Demi Lovato

Dernièrement, dans le plus grand des secrets, Demi a suivi une autre thérapie en Utah et est désormais de retour chez iel. Demi a dévoilé vers l’automne 2021 qu’iel ne pouvait plus être California Sober, expliquant que la seule manière de faire les choses était d’être totalement sobre.

De plus, iel a totalement remis à neuf son compte Instagram pour commencer 2022. Une seule photo y figure pour le moment, datant du 1er janvier.

Le tatouage de l’artiste de 29 ans souligne donc une importante étape de sa vie.

