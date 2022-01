Cette nouvelle série Netflix, qui est un mélange de Glee et d'Elite, sera ta prochaine obsession

La nouvelle série Rebelde, diffusée sur Netflix depuis le 5 janvier 2022, saura plaire aux adeptes d’émissions musicales comme Glee ou High School Musical, mais aussi à ceux qui adorent les mystères comme Elite.

Rebelde, une telenovela mexicaine ultra-populaire au début des années 2000, était à la base un reboot pour adolescents d’une émission argentine diffusée quelques années plus tôt. Voici tout ce qu’il faut savoir!

L’histoire de Rebelde

Dans sa version 2022, on rencontre les étudiants de la prestigieuse école musicale Elite Way School (EWS) qui désirent former un groupe pour remporter une compétition de musique.

À cela se mêle une intrigue mystérieuse lorsqu’un groupe anonyme surnommé «The Lodge» persécute les étudiants, menaçant de ruiner leurs rêves.

Les acteurs de Rebelde

Azul Guaita dans le rôle de Jana Gandía Cohen

Jana est déjà une pop star connue et sa mère est sa gérante. Elle tente de devenir une artiste plus sérieuse en étudiant à EWS.

Franco Masini dans le rôle de Luka Colucci

Luka est un jeune Argentin qui rêve de devenir musicien. Les fans de la série originale vont reconnaître le nom de famille, Colucci, puisque c'est le nom d'une famille importante dans l’émission.

Giovanna Grigio dans le rôle d’Emilia Alo

Emilia est la fille la plus populaire de l’école et tous l'adorent pour son style vestimentaire original et toujours tendance.

Sergio Mayer Mori dans le rôle d’Estebán Torres

Estebán est un musicien talentueux qui a obtenu une bourse pour venir étudier à EWS. Avant cela, il a refusé une autre bourse pour une prestigieuse école de musique classique.

Andrea Chaparro dans le rôle de María José Sevilla (M.J.)

M.J. a été élevée en Californie dans une famille très religieuse, mais retourne au Mexique pour pouvoir étudier à EWS.

Jerónimo Cantillo dans le rôle de Guillermo Álvarez (Dixon)

Guillermo, alias Dixon, est un rappeur talentueux, en plus de maîtriser l’art du beatboxing. Il est d’origine colombienne.

Lizeth Selene dans le rôle d'Andrea Agosti (Andi)

Andi est la «drummeuse» du groupe. Elle s’est enrôlée à EWS dans le but de s’éloigner de sa mère et de son méchant beau-père.

Alejandro Puente dans le rôle de Sebastián Langarica (Sebas)

Sebas est l’un des étudiants les plus populaires d'EWS. Il est en couple avec Jana, mais semble avoir un historique avec Emilia.

La bande-annonce de Rebelde

Une bande-annonce révélée en décembre 2021 promet des numéros musicaux excitants, mais aussi des scènes plus intenses et une intrigue qui risque de nous en faire voir de toutes les couleurs.

Les huit épisodes sont diffusés sur Netflix depuis le 5 janvier 2022. Bon visionnement!

