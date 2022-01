Prédictions astro 2022 : Voici les phénomènes astrologiques à surveiller cette année

Mercure rétrograde quand en 2022? Quelles éclipses risquent de m’affecter dans la prochaine année? On répond à ça, et beaucoup plus, juste ici.

Les astrologues avaient prédit que 2020 n'allait pas être de tout repos et que 2021 serait tout aussi rocambolesque. Pour 2022, plusieurs phénomènes astrologiques vont nous challenger, mais l'atmosphère sera plus positive et remplie d'espoir.

Voici donc les dates astrologiques importantes à noter à l'agenda pour 2022:

Les rétrogrades de Mercure en 2022

Généralement, Mercure complète sa rétrograde trois fois dans une année. En 2022, on aura droit à quatre représentations de ce phénomène qui peut parfois amener son lot de complications!

Du 4 janvier au 3 février en Verseau et Capricorne

La première rétrograde de l’année 2022 débute dans le signe altruiste et créatif du Verseau. On pourra débuter avec des petits problèmes dans nos relations, puis lorsque Mercure voyagera en Capricorne, notre anxiété pourrait plutôt se rediriger vers le travail et les finances.

Du 10 mai au 2 juin en Gémeaux et Taureau

Lorsque Mercure rétrograde dans son propre signe, le Gémeaux, les effets sont décuplés. Nous devrons faire attention à comment on s’exprime, surtout avec notre partenaire amoureux. Puis, lorsque la planète de la communication se trouvera dans le signe du Taureau, il faudra faire preuve de flexibilité.

Du 9 septembre au 2 octobre en Balance et Vierge

Durant cette période, il faudra prendre soin de ceux qu’on aime et apprendre à communiquer clairement et de façon précise. Surtout, on ignore les ex qui tentent de faire un retour imprévu!

Du 29 décembre au 18 janvier en Capricorne

2022 va se conclure et nous préparer à entrer en 2022 alors que Mercure fera marche arrière dans le signe du Capricorne. On pourrait se sentir épuisé et incapable d'accomplir tout ce qu'on désire faire. Ce sera un moment pour se réorganiser et débuter 2023 du bon pied.

• À lire aussi: 10 choses qui nous arrivent quand Mercure rétrograde

Les éclipses en 2022

Les éclipses lunaires sont le moment idéal pour laisser aller ce qui ne nous convient plus dans notre vie. Cette année, elles se déroulent toutes sur l'axe Taureau-Scorpion, indiquant qu'on passera par des périodes d'introspection, suivies de grandes révélations.

30 avril - Éclipse solaire partielle en Taureau

Si on devait résumer le signe du Taureau en un seul mot, ce serait selfcare. Lors de cette éclipse, il nous poussera à prendre soin non seulement de nous-même, mais aussi de nos relations et de notre cocon.

15-16 mai - Éclipse lunaire en Scorpion

Cette éclipse lunaire pourrait faire ressortir des problèmes de communication au sein de vos diverses relations. Les émotions seront à fleur de peau.

25 octobre - Éclipse solaire partielle en Scorpion

Celle-ci boucle le conflit ouvert en mai. On en ressort grandi et plus outillé pour une prochaine confrontation ou un mal entendu.

7-8 novembre - Éclipse lunaire en Taureau

Les éclipses de 2022 se terminent avec la lune en Taureau qui nous pousse à mettre de côté notre égo pour réaliser ce qui compte réellement pour nous. C'est le moment de faire le saut et de s'engager pour de bon.

Les transits, conjonctions et autres rétrogrades de 2022

Du 19 décembre 2021 au 29 janvier 2022, Vénus est en rétrograde

La planète de l'amour sera en marche arrière au début de l'année, ce qui peut affecter votre couple. Cette rétrograde se déroule dans le signe pragmatique du Capricorne, laissant entendre qu'on pourrait réévaluer notre relation d'un côté pratico-pratique au tournant de 2022. Cela pourrait être l'occasion de redéfinir vos buts et rêves pour s'assurer qu'ils sont alignés avec ceux de la personne dans votre vie.

Du 1er janvier au 9 mai, Jupiter sera en Poissons

Jupiter est la planète de la chance, et elle débute l'année dans le signe rêveur et altruiste du Poissons. Durant cette période, on aura envie de redonner au suivant et de faire preuve de générosité. À partir du 10 mai, Jupiter va voyager dans le signe du Bélier, une période durant laquelle on aura envie de se lancer dans un nouveau projet. Il faut par contre faire attention de ne pas faire preuve d'égoïsme. Tout est une question d'équilibre!

Le 12 avril, Jupiter s'alignera avec Neptune, la planète du rêve. Le signe du Poissons est associé à Neptune, donc ce sera une période particulièrement magique qui ne se reproduirera pas durant notre vie. Il faut donc en profiter!

Du 30 octobre 2022 au 12 janvier 2023, Mars est en rétrograde

La planète de l'action, de la sexualité et de l'agressivité, quand Mars fait marche arrière, on est forcé à s'arrêter un instant pour réfléchir. Cette rétrograde débutera la veille de l'Halloween, ajoutant un peu à l'ambiance creepy. Le tout se déroule dans le signe du Gémeaux, ce qui pourrait affecter notre communication.

Ce n'est pas un moment pour tenter de s'expliquer, mais plutôt pour être passif et essayer de comprendre. On pourrait avoir moins d'énergie et de motivation qu'à l'habitude, alors inutile de se battre.

Décidément, 2022 ne sera pas non plus de tout repos, mais on va continuer d’apprendre de tout ce que nous avons vécu, et de grandir.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s