Harry Potter : Les 10 révélations choc les plus surprenantes de la réunion

Pour célébrer le Nouvel An 2022 et les 20 ans de la populaire saga, les fans d'Harry Potter ont eu droit à une réunion haute en émotion.

Retrouvant une grande partie des acteurs qui ont incarné les personnages légendaires, ainsi que des réalisateurs et producteurs qui ont participé à la création de l’univers, Harry Potter le 20e anniversaire : Retour à Poudlard a touché tous les Potterheads.

Plusieurs informations-choc ont été dévoilées, dont des histoires d’amour ainsi que la révélation que l’une des actrices principales a failli quitter la série.

Si vous n’avez pas encore eu la chance de voir la réunion sur Crave/HBO, attention aux divulgâcheurs!

Voici les 10 révélations les plus surprenantes dans la réunion Harry Potter :

1. Emma Watson était amoureuse de Tom Felton

Il y a toujours eu des rumeurs au sujet des interprètes d’Hermione et de Draco, et voilà qu’on sait enfin ce qui s’est passé.

Selon Emma Watson, dès la première fois où elle a rencontré Tom Felton, elle est tombée amoureuse de lui. Cependant, il était alors âgé de 13 ans, et elle de 10 ans, ce qui est une grande différence à cet âge. C’est donc une relation de type grand frère et petite sœur qui s’est installée.

Les deux principaux intéressés ont tout de même mentionné qu’ils s’aimaient beaucoup, et allaient toujours s’aimer. Rien de romantique ne s’est jamais passé par contre, selon Emma.

2. Daniel Radcliffe avait un crush sur Helena Bonham Carter

Dans la catégorie crush, celui-ci est beaucoup plus surprenant que le premier! En effet, celui qui joue Harry Potter avait le béguin sur l’actrice qui jouait Bellatrix Lestrange à partir du troisième film, Le prisonnier d’Azkaban.

C’est Helena qui a révélé le tout lorsqu’elle a demandé à Daniel de lire devant la caméra la carte qui lui avait écrit lors du tournage. Dans celle-ci, le jeune acteur avait mentionné souhaiter être né 10 ans plus tôt pour avoir une chance avec Helena. Ce à quoi l’actrice de 55 ans a répondu qu’aujourd’hui cela pourrait fonctionner!

3. Plusieurs des acteurs ont souffert d’une forme de dépression durant le tournage

Rupert Grint qui joue Ron, Emma Watson et Daniel Radcliffe ont tous avoué avoir vécu une étrange crise identitaire vers le milieu du tournage. En effet, filmer les 8 films de la saga Harry Potter aura duré 10 ans, soit toute leur adolescence.

Les trois acteurs ont avoué avoir eu une période de leur vie où ils ne savaient plus qui ils étaient et avaient de la difficulté à faire la différence entre leur identité et celle de leur personnage. Selon Rupert, même son propre prénom lui semblait être le mauvais tant il s'identifie à Ron.

4. Emma Watson a failli quitter la série et ne plus jouer Hermione

Cette crise identitaire ainsi que l’immense célébrité obtenue par les acteurs a presque poussé Emma Watson à quitter la série. C’est entre le tournage de La Coupe de feu et L’ordre du Phénix qu’Emma a songé tirer sa révérence.

Finalement, elle a décidé de rester pour les fans car elle savait qu’ils voulaient la voir triompher et qu’ils seraient toujours là pour elle. Une chance!

5. On doit tout au réalisateur Chris Columbus

Le réalisateur des deux premiers films, Chris Columbus, ne voulait pas lire les livres, mais ce sont ses enfants qui l’ont finalement convaincu. Dès sa première lecture, il a eu une vision de ce à quoi les films pourraient ressembler.

Il a donc rencontré l’auteure des livres, JK Rowling, pour lui présenter sa vision, et celle-ci a adoré. Il a décidé de quitter la franchise après deux films car ceux-ci prenaient trop de temps, mais on lui doit le look de toute la série!

6. Lucius Malfoy aurait pu être très différent

Difficile d’imaginer quelqu’un d’autre incarner Lucius Malfoy que Jason Isaacs, mais celui-ci a failli refuser le rôle! L’acteur s’était donc présenté devant Chris Columbus dans le but d’auditionner pour le rôle de Gilderoy Lockhart, mais le réalisateur lui a demandé de lire plutôt les dialogues de Lucius.

Jason Isaacs a hésité car il ne voulait pas jouer un vilain puisqu’il devait jouer le Capitaine Crochet dans le Peter Pan de 2003. Il a finalement accepté et aujourd’hui est extrêmement content de sa décision.

7. Alan Rickman était le seul acteur qui savait tout des livres en avance

Aujourd’hui, nous connaissons tous la véritable motivation derrière les agissements de Severus Rogue. Cependant, lors des premiers tournages, les romans n’étaient pas sortis et tous croyaient qu’il n’était qu’un professeur méchant et cruel.

Par contre, JK Rowling avait eu une discussion privée avec feu Alan Rickman durant laquelle elle lui avait tout dévoilé. À plusieurs reprises, le réalisateur ou un autre acteur le questionnait sur la motivation derrière certains choix, et Alan répondait simplement qu’ils le sauraient éventuellement.

8. Daniel Radcliffe était intimidé par Gary Oldman

Puisqu’ils étaient enfants lors des premiers tournages, Daniel, Emma et Rupert ne réalisaient pas toujours le calibre des acteurs avec qui ils avaient la chance de travailler. Daniel se souvient par contre que ceci a changé lorsque Gary Oldman s’est joint à la distribution dans le rôle de Sirius Black dans Le prisonnier d’Azkaban.

Le jeune homme était très intimidé par son collègue de travail car il admirait énormément sa carrière. Gary a donc naturellement adopté un rôle de mentor envers Daniel, ce qui était parfait considérant la dynamique entre Sirius et Harry.

9. Plusieurs blessures ont eu lieu durant les tournages

Durant la réunion, quelques blessures cocasses ont été mentionnées, notamment par Jason Isaacs. Celui-ci a raconté que lors d’une scène où les personnages de Lucius et Draco entrent dans une boutique, il a blessé Tom Felton par mégarde. Alors que Lucius devait empêcher Draco de toucher quelque chose avec sa canne, Jason a planté les dents acérées de la tête de serpent qui ornait sa canne dans la main du petit Tom. Ouch!

De plus, le réalisateur Mike Newell qui a réalisé La Coupe de feu s’est lui aussi blessé lors d’une scène! Alors que Fred et Georges devaient se battre, Mike trouvait que les acteurs Oliver et James Phelps ne semblaient pas se battre pour vrai. Alors âgé de 60 ans, l’homme s’est mis à rouler au sol avec les jumeaux pour leur montrer comment faire, et s’est fracturé plusieurs côtes!

10. Les hormones étaient «dans le tapis» sur le tournage de La Coupe de feu.

Tous les acteurs s’entendent pour dire que le tournage du quatrième film était l’un des plus intenses au niveau des hormones! Les crush et insécurités que vivaient les personnages étaient similaires à celles vécues par les acteurs adolescents.

Selon Daniel Radcliffe, l’arrivée des nouveaux acteurs qui jouaient les étudiants des autres écoles a contribué à ceci. Selon Matthew Lewis qui joue Neville, plusieurs couples sont nés durant ce tournage et plusieurs ruptures ont eu lieu, comme à l’école!

On adore.

