Voici LA couleur de cheveux qui sera la plus tendance en 2022

En 2021, on a vu une foule de stars choisir de se teindre les cheveux en roux. Pour 2022, on voit une toute nouvelle tendance se dessiner, et elle saura plaire à énormément de gens.

Les experts et les vedettes s’entendent tous pour dire que la tendance coloration no 1 de 2022 sera nulle autre que: le brun foncé!

En effet, on troque nos blonds, châtains et roux pour une coloration riche et chocolatée pour la nouvelle année.

Dans les derniers mois de 2021, un nombre impressionnant de stars ont fait le saut vers le brun foncé, comme Dove Cameron, Hailey Bieber, Billie Eilish et, au Québec, SJ Bleau, Emy-Jade Greaves, et la liste continue.

Voici 3 types de bruns foncés à essayer en 2022 pour adopter la tendance:

1. Expensive brunette

Le brun par excellence, cette teinte se caractérise par sa brillance et sa richesse profonde.

On pense à des stars comme Hailee Steinfeld et Olivia Rodrigo, dont la longue crinière chocolat semble être faite de verre tant elle brille.

2. Chocolat à la cerise

Ce n’est pas parce que le brun dominera en 2022 que les teintes de roux vont disparaître, au contraire!

Pour marier les deux tendances et avoir un look instantanément edgy, on colore nos longueurs brunes d’un rouge cerise.

3. Brun caramel

Pour celles qui préfèrent de la lumière dans leur chevelure, le balayage caramel sera le compromis parfait.

En partant d’une base assez foncée et en ajoutant des mèches ensoleillées, on réchauffe le teint.

À essayer!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s